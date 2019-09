Tidligere 3F-næstformand truede SAS-vikar - nu fortryder han

Medarbejder hos SAS mistede sin næstformandstitel, efter at han truede kollega til at skifte fagforening.

Den tidligere næstformand for bagagemedarbejderne hos SAS, Michael Marstrand, står frem, efter at han har truet en nu sygemeldt kollega, som han ville have til at skifte fagforening.

Det skriver Fagbladet 3F.

I en lydfil, der nåede offentligheden i september, hævdede Michael Marstrand blandt andet, at "jungleloven" hersker i Københavns Lufthavn. Det fortryder han i dag.

- Jeg tabte både snutten og kasketten og håndterede sagen meget uprofessionelt.

- Jeg reagerede ud fra en følelse og tænker ikke så meget over det i situationen. Det var langt over stregen, det er der ingen tvivl om, siger han til Fagbladet 3F.

Da den omtalte episode fandt sted i juli, var Michael Marstrand næstformand for portørerne i SAS Ground Handling (SGH).

- Jeg har taget konsekvensen og skal ikke repræsentere de gutter mere. Jeg er ikke næstformand mere og skal bare passe mit arbejde, siger Michael Marstrand til 3F.

Han beklager ikke direkte sine handlinger. Til spørgsmålet om, hvorvidt fagforeningsfrihed i Danmark hænger sammen med Marstrands udtalelser om, at jungleloven hersker i lufthavnen, svarer han, at han anerkender loven.

Den sygemeldte kollega, som er vikar hos SAS, nægtede at melde sig ind i 3F, hvilket tre gange har fået bagageportører i Københavns Lufthavn til at strejke.

Vikaren er allerede medlem af en fagforening, nemlig Ingeniørforeningen, IDA, da han er uddannet ingeniør.

Michael Marstrand forholder sig ikke til strejken i 3F's interview.

Onsdag sygemeldte SAS-vikaren sig.