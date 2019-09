Op mod 600.000 Thomas Cook-gæster er i klemme efter rejsegigantens konkurs.

Klokken 3 søndag nat sluttede 178 års rejsehistorie, da verdens ældste rejseselskab, Thomas Cook, indgav konkursbegæring.

Det har nu igangsat det, som den britiske regering kalder »den største repatriering i fredstid,« når op mod 600.000 gæster strandet rundt om i verden nu skal bringes hjem. Det skriver avisen The Telegraph.

Under navnet "Operation Matterhorn" har den britiske luftfartsmyndighed Civil Aviation Authority (CAA) på papiret skabt Storbritanniens største flyselskab for at få de mange hundredtusinde Thomas Cook-gæster hjem.

»Den britiske regering og CAA arbejder døgnet rundt for at hjælpe folk. Men opgaven er enorm. Vi taler om den største repatriering i fredstid, så der vil opstå problemer og forsinkelser,« siger Richard Moriarty, chef hos CAA, til The Telegraph.

I alt 150.000 briter er strandet i udlandet som følge af konkursen, og derfor har CAA chartret en lang række fly - nogle af dem fra så langt væk som Malaysia - som skal flyve briterne hjem.

Også danske feriegæster er ramt af konkursen. Det drejer sig om cirka 1.400 gæster hos danske Spies, som er en del af Thomas Cook-koncernen.

Konkursen betyder, at samtlige Thomas Cook-fly er aflyst. Det rammer dem, som enten skulle være fløjet på ferie i dag, eller som nu er strandet på en feriedestination ude i verden.

Thomas Cook-koncernen har i flere uger arbejdet intenst med en storstilet redningsplan, men den faldt i sidste øjeblik til jorden. Derfor måtte verdens ældste rejseselskab klokken 3 søndag nat søge om konkurs ved retten i London.

Spies hører til den nordiske del af Thomas Cook, som også består af rejsebureauerne Ving og Tjäreborg.