Nye dieselforbud syd for grænsen udsat

Der er skabt uklarhed om zoner med dieselforbud rundt om i Tyskland.

Et forbud mod ældre dieselbiler i flere tyske storbyer er stødt på uventede forhindringer. Derfor er forbuddet flere steder blevet udsat, skriver FDM.

Flere tyske byer har ved årsskiftet indført forbud mod, at de ældste dieselbiler kan køre på bestemte strækninger eller i udvalget bydele. Forbuddet har også ramt en del af den tyske autobahn.

Planen var, at grebet om dieselbilerne fra dette efterår skulle strammes yderligere, så kun Euro 6-dieselbiler (fra 2011) må køre ind i byerne.

Men i mange byer er forbuddene udsat på grund af ankesager. Det gælder bl.a. i Berlin, Aachen, Frankfurt am Main, Essen og Gelsenkirchen.

Dieselforbuddet er en udløber af en lang række retssager, som den tyske miljøorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) har anlagt mod flere tyske byer, fordi byerne har problemer med at overholde EU’s grænseværdier for NOx-udledning.

Retssagerne har ført til kørselsforbud for ældre dieselbiler i visse dele af en række tyske byer. Men da de lokale domstolsafgørelser flere steder er blevet anket af enten bystyre eller delstat, er planlagte stramninger blevet udsat, skriver FDM.

Hamborg var første by til at indføre forbudszoner for ældre dieselbiler. Her trådte et delvist forbud for kørsel med dieselbiler med en godkendelse lavere end Euro 6-normen i kraft allerede i maj sidste år.

Siden har forbudsfeberen bredt sig - men den rammer vidt forskelligt i de enkelte byer både geografisk og i forhold til hvilke dieselbiler, der bliver ramt af restriktioner.

I nogle byer skal dieselbiler være Eurozone 6-godkendt for at klare frisag. I andre er det nok med en Eurozone 5-godkendelse.

»Går turen til Tyskland, bør man derfor undersøge, hvilke byer man må køre ind i,« lød rådet fra Torben Kudsk, afdelingschef i FDM, allerede i november.

Også herhjemme debatteres et potentielt forbud mod ældre dieselbiler. Tidligere på måneden foreslog borgmestrene fra landets fire største byer, at regeringen bl.a. gør det muligt at udelukke de ældste dieselpersonbiler fra miljøzonerne, der løber rundt om byerne.