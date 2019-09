76-årig topchef har ingen planer om pension

Stig Lausten har i mere end 40 år været topchef for farvefabrikanten Kunststof-Kemi, der på 10 år har tjent 450 mio. kr.

Stig Lausten er mere end 10 år ældre end folkepensionsalderen. Alligevel falder det end ikke den 76-årige erhvervsmand ind at tage hul på sit otium.

I mere end 40 år har han været topchef hos farvefabrikanten Kunststof-Kemi fra Nykøbing Mors, der år efter år leverer pæne millionoverskud.

»Så længe jeg stadig kan slæbe mig ud på arbejde, har jeg ingen grund til at lave om på det. Jeg er så heldig at have gode medarbejdere omkring mig, så jeg også engang imellem kan slappe af med avisen. Hvis jeg hængte på det hele selv, ville jeg ikke kunne holde til dette job,« siger Stig Lausten, der ejer 60 pct. af Kunststof-Kemi.

Virksomheden har netop offentliggjort en omsætning på 509 mio. og et overskud på mere end 50 mio. kr. Dermed har Kunststof-Kemi de seneste 10 år haft en samlet indtjening efter skat på 450 mio. kr.

Sådan en forretningssucces plejer at skabe en kø af interesserede købere, og det kan Stig Lausten kun bekræfte.

»Vi får mange henvendelser fra folk, der gerne vil købe virksomheden. Man bliver lidt fristet, fordi de lave renter giver skyhøje priser på virksomheder lige nu. Men omvendt ved jeg ikke, hvad jeg skulle bruge pengene på, hvis vi solgte,« siger han.

Når Stig Lausten en dag trækker sig tilbage, er arverækkefølgen i Kunststof-Kemi sikret. Han vil dog ikke afsløre, hvem der er udset til at tage over, udover at hans afløser ikke er fra de to ejerfamilier bag Kunststof-Kemi.

»Det er nogen, som allerede er i virksomheden. Det er vigtigt for mig, at det er nogen fra området og fra virksomheden. Man ville godt kunne finde en dygtig kandidat fra Aarhus. Men så snart der dukker et spændende job op i Aarhus, vil den kandidat være væk igen,« siger Stig Lausten.

Kunststof-Kemi producerer farve og tilsætningskoncentrater til alt fra gulvtæpper, garn og fibre til spande samt løbebaner på stadion og kunstgræs.

Stig Lausten har været hovedaktionær i virksomheden i flere årtier, mens stifterfamilien ejer den resterende del af Kunststof-Kemi, der har omkring 80 ansatte.