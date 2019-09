Stor fyringsrunde: Siemens Gamesa vil fyre 600 medarbejdere i Danmark

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa planlægger at fyre op mod 600 medarbejdere i Danmark, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa vil fyre op mod 600 medarbejdere i Danmark. Det oplyser den tysk-spanske vindmølleproducent i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

»Disse tiltag er nødvendige for at håndtere et stadig mere konkurrencepræget marked på en ansvarlig måde,« siger Andreas Nauen, adm. direktør for Siemens Gamesa Renewable Energy i Danmark.

»Vi beklager at måtte sige farvel til gode og værdsatte kolleger, og vi gør vores yderste for at hjælpe vores berørte medarbejdere videre på den bedst mulige måde,« siger han.

Ifølge Siemens Gamesas egne oplysninger har vindmøllegiganten i dag omkring 6.000 ansatte i Danmark - hovedsageligt i Brande, Vejle og Aalborg.

Dermed svarer fyringerne til, at det ca. er 10 pct. af medarbejderstaben, der skal afskediges. Siemens Gamesa vil i løbet af næste måned indlede forhandlinger med de lokale samarbejdsudvalg

Nedskæringerne kommer i kølvandet på beslutninger om at udfase landvinddivisionen i Brande ved udgangen af næste år, samt at indstille produktionen af vinger til landvind på fabrikken i Aalborg i år.

Siemens Gamesa understreger i pressemeddelelsen, at produktionen af havvindmøller vil fortsætte begge steder.