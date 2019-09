Medie: Elon Musk og Tesla sætter ny salgsrekord

Tesla runder en milepæl i bilsalget af deres eldrevne luksusbiler. Men det er langt fra sikkert, at markedet vil kvittere på rekordsalget.

Allerede før tredje kvartal er overstået, skriver Tesla-stifteren Elon Musk i en intern email, at Tesla slår en ny salgsrekord i det snart overståede kvartal.

Ifølge Musk står Tesla til et runde en milepæl på 100.000 solgte biler på et enkelt kvartal. Den hidtidige rekord er 95.200 biler, som blev sat i andet kvartal i år.

Emailen er blevet lækket til mediet Electrek, og flere store amerikanske medier har efterfølgende fået bekræftet email, som er sendt af Musk til en medarbejderkreds i Tesla.

I emailen skriver Musk, at 100.000-grænsen vil være »en utrolig imponerende milepæl for vores firma«.

I forbindelse med halvårsregnskabet sagde Elon Musk om udfordringen ved at nå 100.000-grænsen:

»Udfordringen er at sikre, at vi har de rigtige bilvarianter på de rigtige lokationer. Efterspørgslen er til stede, men vi kæmper med at følge med i vores leverancer,« sagde Musk.

Tesla vedvarnede fremgang kommer i en periode, hvor det global bilsalg falder. F.eks. dykkede bilsalget i første halvår med 2 pct. i USA.

Til gengæld siger salget af eldrevne biler som Tesla med 4-5 pct. om året på det amerikanske marked.

Selv om Tesla runder 100.000 biler i tredje kvartal, er det langt fra sikkert, at markedet vil reagerer positivt på milepælen. Elon Musk har nemlig på forhånd fortalt, at Tesla burde nå et salg på 110.000 solgte biler i tredje kvartal.

Men markedet må vente en måneds tid på at få det præcise salgstal for tredje kvartal, når Tesla fremlægger kvartalsregnskab i slutningen af oktober.