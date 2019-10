Her tager det seks år at sælge 8.000 elbiler

På verdens fjerdestørste bilmarked bliver der nærmest ikke solgt nogen elbiler. Det er der flere årsager til.

I et land med 150 mio. bilejere skulle man tro, at i hvert fald et par millioner af dem kørte rundt i et eldrevent køretøj. Sådan forholder det sig bare langtfra på verdens fjerdestørste bilmarked, Indien.

På seks år har de indiske bilforhandlere kun solgt 8.000 elbiler. Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

Til sammenligning bliver der solgt det samme antal elbiler i Kina - på kun to dage.

En af de helt store årsager til det nærmest ikke-eksisterende elbilsalg i Indien er prisen. F.eks. koster Hyundais nye elbil Kona cirka 240.000 kr. på det indiske marked. En gennemsnitlig inder tjener 13.600 kr. om året.

»Elbiler i Indien er bare ikke overkommelige, når man kigger på prisen,« siger R.C. Bhargava, formand hos Maruti Suzuki India Ltd., til Bloomberg.

Over halvdelen af de personbiler, som sidste år blev solgt i Indien, kostede 50.000 kr. eller mindre. Og det er især benzinbiler med lang rækkevidde, som inderne vælger.

Først om et årti kan elbiler i Indien matche benzindrevne biler på prisen, vurderer brancheorganisationen FADA, der repræsenterer størstedelen af Indiens bilforhandlere.

»De indiske bilkøbere er interesserede i elbiler. Men den interesse forsvinder, så snart de hører prisen,« siger Vinkesh Gulati, vicedirektør i FADA.

Dertil kommer mangel på opladningsstationer og bankers modvilje mod at finansiere køb af en elbil.

Maruti, Indiens suverænt største bilfabrikant, introducerer først til næste år sin første elbil. Andre indiske bilfabrikanter har kun et begrænset udvalg eller sælger udelukkende elbiler til statsligt brug.

Faktisk er det ikke kun elbilsalget i Indien, der lider. Det gør også salget af benzin- og dieselbiler.

For blot få år siden nærmest eksploderede bilsalget i Indien, og store bilproducenter som Hyundai og Kia investerede milliarder i at få deres bid af kagen.

Nu er salget røget i bakgear, og over 300.000 ansatte i den indiske bilindustri har allerede mistet deres arbejde, fordi bilforhandlere må lukke og virksomheder, der producerer autoreservedele, skærer ned.