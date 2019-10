Professor: Tesla vil miste 80 pct. af sin værdi

Tesla har ikke størrelsen til at konkurrere, lyder det fra anerkendt professor.

Investorerne i Tesla går en meget hård tid i møde. Den amerikanske elbilproducent vil nemlig miste 80 pct. af sin markedsværdi eller endnu værre helt forsvinde i løbet af de næste 10 år.

Sådan lyder det fra Scott Galloway, der er professor i marketing ved NYU Stern School of Business, i et blogindlæg.

I et blogindlæg, hvor han peger på, at flere såkaldte unicorns (privatejede startups med en værdi på mere end 1 mia. dollars) er overvurderede, nævner han også selskaber, hvor han vurderer, at markedsværdien enten vil falde med 80 pct., eller at selskabet vil forsvinde.

I denne gruppe finder man Tesla, og professoren har dermed sat Elon Musks selskab i bås med bl.a. kriseramte Wework, der udlejer kontorfaciliteter.

Scott Galloway kom i 2012 på listen over de 50 bedste business school professorer i verden, og han har bl.a. forudsagt, at Amazon ville købe kæden Whole Foods, inden denne handel rent faktisk fandt sted i sensommeren 2017.

Den amerikanske professor er langt fra den eneste, der har forudsagt, at Tesla vil få det svært. Det samme har en lang række skeptikere, men deres synspunkter og udtalelser bliver som regel mødt med kritik fra en lang række af folk, der har en stor tiltro til Elon Musk og Tesla.

I sit blogindlæg skriver Scott Galloway, at Tesla har forandret verden til det bedre, og at Elon Musk er et geni, men:

»Tesla har ikke størrelsen til at konkurrere i et marked, der er veldrevet og har en lav margin,« skriver Scott Galloway.

Tesla-aktien har flere gange været på vej op mod 400 dollars stykket, men det senste år har aktien tabt mere end 30 pct. af sin værdi, og den bliver nu handlet til en kurs omkring 230 dollars.