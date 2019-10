Frederikssund Kommune investerer flere penge i det skandaleramte byprojekt Vinge.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Det skulle have været et af Danmarkshistoriens største byggeprojekter med 20.000 indbyggere, flere tusinde arbejdspladser og egen s-togs-station. Problemet er bare, at ingen indtil videre vil bygge byen.

Alligevel tror politikerne i Frederikssund Kommune fortsat på det skandaleramte byprojekt Vinge, som indtil videre har kostet kommunen næsten 400 mio. kr. Det skriver TV 2 Lorry.

Problemerne er nærmest væltet ned over Vinge, der efter planen skal opføres på en mark uden for Frederikssund.

Det første spadestik blev taget i september 2017, men alvorlig rod i økonomien bag projektet slog et hul i Frederikssund Kommunes kasse. Det fik kommunen til at stemme en spareplan på 100 mio. kr. igennem.

Dernæst kuldsejlede samarbejdet med AP Pension og MT Højgaard, der ellers havde kontrakt på at udvikle og opføre det nye Vinge Centrum. Og ingen investorer har efterfølgende budt på de ledige byggekvadratmetre i byen.

Nu forsøger kommunen så igen at lokke investorer til ved at sende nogle andre byggearealer i udbud.

»Vi har besluttet, at vi nu går uden om Vinge centrum og ser på de grunde, der ligger i kanten af Vinge for at se, om det er mere gangbart,« siger borgmester John Schmidt Andersen (V) til TV 2 Lorry.

Frederikssund Kommune har allerede brugt i omegnen af 400 mio. kr. på byprojektet til bl.a. køb af grunde, byggemodning og konsulentbistand. Også selvom der aldrig har været en sikker aftale om udviklingen af Vinge.

Samtidig forventer kommunen at bruge yderligere 80 mio. kr. på Vinge frem til 2022. Ifølge borgmesteren er det nødvendigt at poste flere penge i projektet.

»Selvfølgelig er der nogen, der siger: "Hold op med at bruge flere penge ude i Vinge." Men Vinge er sat i verden og eksisterer, og vi har investeret ret mange penge derude, og de penge skal selvfølgelig tilbage til borgerne i kommunen,« siger John Schmidt Andersen til DR Nyheder.

Lige nu bor der kun cirka 200 indbyggere i Vinge.