Den tyske storbank Deutsche Bank vil skære 18.000 job. Halvdelen af fyringerne skal finde sted i Tyskland.

Den tyske storbank Deutsche Bank meddelte tidligere på sommeren, at en voldsom fyringsrunde snart ville ramme bankens knap 92.000 ansatte som led i en omfattende strategiplan.

Nu er der sat land og tal på, hvor de mange fyringer skal findes henne.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg på baggrund af anonyme kilder tæt på processen.

Ud af de 18.000 bebudede fyringer skal halvdelen findes blandt Deutsche Banks ansatte i Tyskland.

Deutsche Bank har i dag knap 42.000 ansatte i hjemlandet, og ifølge Bloombergs oplysninger kan 9.000 af dem snart se frem til en fyreseddel.

Men også de ansatte i London står til at blive hårdt ramt som følge usikkerheden omkring brexit, skriver mediet – uden dog at sætte et konkret tal på. Omkring 8,7 pct. af Deutsche Banks ansatte arbejder i dag på et kontor med adresse i Storbritannien.

Deutsche Bank meddelte i starten af juli, at banken var på vej med en stor turnaround-plan, der vil koste 7,4 mia. euro, svarende til 55 mia. kr.

Deutsche Bank har længe kæmpet med høje udgifter og en faldende indtjening. Samtidig kiksede forårets planlagte storfusion med Commerzbank, hvilket fik ledelsen til at skrue en ny strategiplan sammen.

Konkret meddelte Deutsche Bank, at den vil skrotte sine globale aktieaktiviteter og skrue ned for rollen som investeringsbank. Samtidig varslede banken en kæmpe fyringsrunde, der frem mod 2020 betyder, at 18.000 medarbejdere vil blive fyret, hvilket svarer til omkring hver femte ansat i banken.

Deutsche Bank-aktien er det seneste år faldet med mere end 35 pct. og handles i øjeblikket til en kurs omkring 6,3 euro.