Flypassager frikendt for snedigt trick

Ifølge en tysk domstol må man gerne springe den sidste del af hjemrejsen over.

Det var helt i orden, da en passager hos Europas næststørste flyselskab Lufthansa betalte én pris for en række flyvninger, men undlod at flyve en af dem. Det har en tysk domstol netop afgjort, skriver branchemediet standby.dk.

Lufthansa havde hevet passageren i retten, fordi selskabet er godt træt af en metode, der hyppigt bliver brugt af flypassagerer i jagten på de billigste billetter.

Flypassageren, som Lufthansa havde sagsøgt, mødte ikke op til det fly, der skulle fragte ham det sidste stykke af den rejse, han havde bestilt.

Han havde booket en tur-returbillet fra Oslo til Seattle med en mellemlanding i Frankfurt. Han steg på alle de fly, der var booket til ham på rejsen - med undtagelse af den sidste bid af returrejsen.

Flypassageren missede flyet, der skulle fragte ham fra Frankfurt til Oslo. I stedet snuppede han et fly fra Frankfurt til Berlin - en flyrejse, som var booket særskilt.

Det er ifølge Lufthansa et brud på selskabets betingelser. Derfor havde flyselskabet sagsøgt den mandlige passager for 2.112 euro - svarende til knap 16.000 kr.

I første omgang afviste en tysk retsinstans kravet fra Lufthansa, som ankede til en højere retsinstans i Berlin. Men denne domstol har afvist at behandle sagen. Dermed lægger det fast, at passageren ikke skal betale en ekstra-afgift for en flyvning, som han ikke havde gennemført.

Det trick, som den mandlige passagerer benyttede sig af, er ifølge CNN hyppigt brugt af flypassagerer for at få fingrene i billige billetter. Eksempelvis kan man komme billigere fra New York til San Francisco ved at booke en billigere flyrejse fra New York til Lake Tahoe med en mellemlanding i San Francisco.

Finten består så i at stå af på mellemlandingsdestinationen.

I 2014 sagsøgte flyselskabet United Airlines manden bag hjemmesiden Skiplagged.com. Hjemmesiden hjælper rejsende med at finde billigere fly ved at bruge smuthuller.

Sagen endte dog med at blive afvist, da den amerikanske domstol, sagen var indbragt for, ikke havde retlige beføjelser til at dømme i sagen, da stifteren hverken boede eller drev sin virksomhed i det område.

Det kan være tiden værd at læse det med småt og sætte sig ind i flyselskabernes betingelser. I en helt anden type af sager er flypassagerer kommet i klemme, fordi de ikke har benyttet udrejsebilletten, når de har bestilt en tur-retur-billet.

Som Jyllands-Posten tidligere har beskrevet, annullerer nogle flyselskaber til flere forbrugernævns store forargelse nemlig returbilletten, hvis man ikke møder op til udrejsen.