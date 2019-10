SAS finder revnedannelser i to Boeing-fly

Efter en inspektion har SAS fundet revnedannelser i to Boeing-fly, som derfor er blevet taget ud af drift. Og det skandinaviske flyselskab er ikke det eneste.

SAS tager to af sine fly ud af drift, efter at luftfartsselskabet har fundet revnedannelser på dem.

Det sker efter undersøgelse af flyene, som er af modellen Boeing 737 NG, efter at de amerikanske luftfartsmyndigheder for en uge siden krævede en inspektion.

Det skriver Ritzau og netmediet Check-In.dk, der begge har fået bekræftet sagen af SAS’ pressechef.

Boeing fandt i september revner i flere fly af præcis samme model, hvorefter SAS fik pålagt at inspicere 31 fly af modellen. Dog skal i alt 58 af koncernens fly ifølge Ritzau undersøges.

Og SAS er ikke den eneste. Amerikanske Southwest Airlines tog onsdag to fly ud af drift, mens brasilianske Gol Linhas Aereas har droppet at bruge 11 af sine fly. Ritzau skriver med henvisning til Reuters, at luftfartselskaber verden over har undersøgt 810 fly, og der er fundet 38 strukturelle revner, som kræver reparation.

Det ene af SAS’ fly får skiftet de ramte dele, mens lufthavnselskabet alligevel var på vej til at sætte det andet fly ud af drift.

»Vi følger myndighedsreglerne og kravene fuldstændigt, som vi skal - lige som andre i branchen,« siger SAS’ pressechef Troels Karlskov til Ritzau.

Revnedannelserne sender Boeing ud i endnu en belastende situation, efter at to fatale flystyrt med modellen 737 MAX betøde, at den type fly nu er underlagt flyveforbud. Det kostede tidligere på året koncernen sit største kvartalsvise tab nogensinde.

Boeing meddeler, at koncernen aktivt støtter sine kunder med undersøgelserne af flyene. Flyproducentens aktie falder med 1 pct. oven på nyheden.

Reparationerne kommer ikke til at gå ud over SAS’ flytrafik.