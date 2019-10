Karsten Anker Petersen, som hev en tocifret milliongevinst hjem på børsnoteringen af Nets, træder nu til som kampagnechef i Liberal Alliance.

Liberal Alliance henter Nets' tidligere kommunikationschef Karsten Anker Petersen ind som sekretariats- og kampagnechef.

Det oplyser han selv på sin LinkedIn-profil.

»Jeg troede, jeg skulle være selvstændig i resten af min professionelle karriere, men tingene har ændret sig. Jeg er blevet tilbudt jobbet som sekretariats- og kampagnechef for Liberal Alliance på Christiansborg og har, efter at have gået en del rundt om mig selv, takket ja til tilbuddet,« skriver han.

Karsten Anker Petersen sad fra 2015 til 2017 som kommunikationschef i Nets og scorede via sit incitamentsprogram over 30 mio. kr. på børsnoteringen af betalingsgiganten.

Incitamentsprogrammet, som dengang sikrede over 70 medarbejdere en klækkelig formue, er blevet voldsomt kritiseret af blandt andre investorer sidenhen. Topchef Bo Nilsson fik alene over 600 mio. kr.

I 2017 forlod Karsten Anker Petersen Nets for at drive kommunikationsfirmaet Borgen Communications & Public Affairs sammen med Peter Strauss Jørgensen.

Det er dog ikke mere end to måneder siden, at kollegaen forlod Borgen Communications & Public Affairs til fordel for et job som særlig rådgiver for klima- og energiminister Dan Jørgensen.

Derfor afvikler Karsten Anker nu sit kommunikationsfirma.

»Det er lidt vemodigt at stoppe med det, jeg har nydt så meget de seneste to år, men jeg er i en situation i mit liv, hvor jeg har haft mulighed for at vælge job alene med hjertet, så det har jeg gjort. Jeg glæder mig til kampen for et rigere og friere Danmark,« skriver Karsten Anker Petersen.