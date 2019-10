På få år er 27-årige Sissel Hansen blevet en af Europas mest indflydelsesrige kvinder i iværksætteri.

Hvad der startede som talrige afvisninger, en mislykkedes forretningsidé og en brugt børneopsparing, er i dag blevet til en succesfuld virksomhed, der har skaffet stifteren, Sissel Hansen, en plads på en liste over de mest indflydelsesrige kvinder på den europæiske startup-scene.

Onlinemagasinet EU-startups udgiver hvert år sin liste over de 50 mest indflydelsesrige iværksætterkvinder i Europa, og i år kunne danske Sissel Hansen finde sig selv på den. Og det er ikke første gang.

»Jeg har været på listen før, og jeg tror måske at årsagen til, at jeg er på den er, at Startup Guide er at finde i hele verden. Mange i det europæiske startup-miljø kender os,« siger Sissel Hansen.

Startup Guide er en publiceringsvirksomhed, der blandt andet har udgivet en bogserie af samme navn. Virksomheden blev grundlagt af Sissel Hansen, og bogserien har til formål at hjælpe iværksættere og startup-virksomheder i hele verden.

»Vi er ofte blevet beskrevet som en slags Lonely Planet for startups. Vi udgiver historier, der gør iværksættere til rockstjerner og som sætter iværksætteri på dagsordenen,« forklarer Sissel Hansen.

Men trods sin seneste succes, har det ikke været nemt for Sissel Hansen at nå dertil, hvor hun er i dag. I 2012 flyttede hun til Berlin for at starte sin egen virksomhed, som hun måtte se fejle. En brugt børneopsparing senere indså hun, at det ikke var ligetil at blive iværksætter i en by som Berlin. Hun besluttede alligevel at give sig i kast med Startup Guide.

Flere investorer afviste projektet, men det lykkedes Sissel Hansen at få den første bog udgivet i 2014 i Berlin - og efter 48 timer var den udsolgt. I dag udgives Startup Guide i hele verden. Serien indeholder håndbøger til, hvordan man som startup navigerer i forskellige lande og byer.

De seneste år har budt på pæne tal i regnskaberne. Sissel Hansen Invest, der ejer Startup Guide, kom ud af 2018 med et overskud på 1,6 mio. kr.

Sissel tilskriver selv sin succes, at hun ganske enkelt lærte at »skille bullshit fra the real deal,« og netop at navigere som iværksætter i et fremmed land.