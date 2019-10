Det skulle have været fuldt brugbart i 2019 men udskydes til 2021.

Statens it-system, der skal kunne inddrive tilgodehavender fra flere offentlige kreditorer, kaldet PSRM, er også blevet forsinket på grund af it-problemer.

Systemet er fuldt operationelt i år, men ca. 800 offentlige kreditorer kan først bruge systemet fra 2021, oplyser skatteminister Morten Bødskov på et pressemøde.

Morten Bødskov beskriver det på denne måde i en pressemeddelelse fra Skatteministeriet:

»Flere tidsplaner er urealistiske, og tidsfrister må rykkes. Det gælder på gælds- og opkrævningsområderne, hvor hovedparten af de ca. 800 offentlige kreditorer tidligst kan forventes tilkoblet det nye gældssystem, PSRM, i 2021, mens forældelsestidspunktet for gamle gældsposter må rykkes til 2024. Og det gælder i forhold til EU-krav på told- og momsområderne, hvor der er stor risiko for forsinkelser.«

»Eftersynet viser, at der er store uløste problemer og ubetalte regninger. Det er jeg både overrasket og ærgerlig over. Overrasket, fordi den tidligere regering gav indtryk af, at genopretningen af skattevæsenet stort set var i mål. Ærgerlig, fordi det går hårdt ud over tilliden til vores velfærdssamfund,« lyder det fra Morten Bødskov, der fortsætter:

»Nu har vi et reelt billede af de mest akutte problemer, så vi kan tage arbejdshandskerne på og komme i gang med at løse dem. Vi skal have genskabt den tillid, der er kittet i vores samfund«, siger skatteminister Morten Bødskov.

Tidligere har et andet inddrivelsesystem, EFI, været ramt af problemer og det har været skyld i en akkumuleret gæld til det offentlige på 118 mia. kr.