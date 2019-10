Flere programmer fra Radio 24syv, som lukker ned torsdag 31. oktober får nu lov at fortsætte under Belingske Media.

En række programmer fra Radio24syv fortsætter hos Berlingske Media.

Det skriver Berlingske Media i en pressemeddelelse.

Berlingske Media har været medejer af radiostationen, som lukker og slukker torsdag, de seneste otte år.

B.T. overtager "Fodbold FM", "Politiradio" og "Det, vi taler om".

Euroinvestor overtager "Millionærklubben".

Berlingske kommer til at udgive "Cordua og Steno", "Kampagnesporet" og "Hitlers Æselører".

Weekendavisen viderefører "24 spørgsmål til professoren".

- Jeg vil ikke se passivt til, når journalistisk talent stoppes, skriver Anders Krab-Johansen, koncernchef hos Berlingske Media, på Twitter.

Berlingske Media overtager ligeledes arkivet med alle programformater fra Radio24syv. Berlingske Media vil ligeledes sørge for, at arkivet bliver tilgængeligt for offentligheden.

Tidligere er det meldt ud, at programmet "Nattevagten" fortsætter på Radio 4.

Radio24syv havde håbet på at kunne fortsætte som dab-kanal. Men i sidste uge tabte Radio24syv udbuddet om at drive den nye dab-kanal. Her vandt Radio Loud.

Det afgjorde Radio- og tv-nævnet. Efterfølgende har en række politikere meldt ud, at udbuddet bør gå om.

Frem til tirsdag klokken 12 kan Radio24syv, Loud samt DK4 Radio, der også havde ansøgt om at drive kanalen, stille spørgsmål til nævnet om dets afgørelse.

Nævnet vil besvare spørgsmålene inden middagstid fredag. Svarene vil ifølge Slots- og Kulturstyrelsen blive offentliggjort.

Efter afgørelsen har det blandt andet været kritiseret, at Radio Loud lægger op til at dække 82 procent af landet. Radio24syv lagde op til at dække cirka 97 procent.

De Radikales medieordfører, Jens Rohde, har foreslået, at Radio24syv skal have forlænget sendetilladelsen, så udbuddet kan gå om. Liberal Alliance og Nye Borgerlige ønsker ligeledes, at udbuddet skal gå om.

Hos Venstre har partinestor Claus Hjort Frederiksen sagt, at hans personlige holdning er, at udbuddet skal gå om.