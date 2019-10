Google-ejer tjener færre penge efter massive investeringer

Amerikanske Alphabet, der står bag Google, tjener færre penge på trods af stigende indtægter.

Stigende indtægter har ikke været nok til at opveje massive investeringer hos amerikanske Alphabet, der er selskabet bag blandt andet Google.

I tredje kvartal tjente Alphabet 7,1 milliarder dollar eller 47,8 milliarder kroner, viser regnskabet, der er offentliggjort mandag aften.

Det var dermed mindre end de 9,2 milliarder dollar eller 61,2 milliarder kroner, som selskabet tjente i tredje kvartal sidste år.

Alphabets omsætning steg ellers i perioden til 40,5 milliarder dollar, svarende til 272,5 milliarder kroner, fra 33,7 milliarder dollar eller 226,8 milliarder kroner i samme periode året før.

At selskabets bundlinje alligevel er faldet, kan ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet forklares med, at Google-forretningen har investeret massivt i sin marketing og i udvikling af hardware.

Alphabet er et moderselskab stiftet i 2015. Mest kendt er selskabet nok for at eje Google, der foruden en søgetjeneste også tilbyder tjenester inden for eksempelvis mail, oversættelse og navigation.

Det var en intern omstrukturering i Google i 2015, der førte til, at Alphabet blev skabt. Det ledes af de to Google-stiftere, Larry Page og Sergey Brin.

Siden 2006 har Google også ejet YouTube.