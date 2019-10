Lars Larsens-familiens møbelselskab går fra dyk til stort millionoverskud

Actona Company, som er en globalt førende møbelproducent, vokser hastigt igen, efter en fusion der tyngede resultatet i fjor.

Efter at overskuddet dykkede hastigt i fjor, har den danske møbelvirksomhed Actona Company A/S fået vendt udviklingen. I regnskabsåret 2018/19, som nu er afsluttet, mere end fordoblede selskabet overskuddet, så det nåede 136 mio. kr.

Actona har Jysk-familien som hovedaktionær, og virksomheden indgår i dens samlede aktiviteter under Lars Larsen Group. Dynekøbmand Lars Larsen, der døde i august 2019 efter en sygdomsperiode, overtog møbelproducenten Actona tilbage i 2015.

Det skete, efter at stifteren af selskabet, Orla Dahl Jepsen, var gået bort, og hans familie ønskede at sælge Actona til Lars Larsen som var en nær ven af stifteren.

I forrige regnskabsår blev det besluttet at slå de to Lars Larsen møbelselskaber, Actona og Interstil A/S, sammen. Det kostede dyrt på bundlinjen at realisere fusionen, så resultatet før skat hos Actona dykkede til 62 mio. kr. i 2017/18.

Jysk-familiens selskaber: Ud over Jysk-koncernen med over 2.800 butikker i 52 lande ejer familien bag følgende selskaber, som er en del af Lars Larsen Group: • Ilva (møbelkæde) • Bolia.com (møbler) • Actona (produktion af møbler) • Sengespecialisten (butikskæde) • Scancom (havemøbler) • Letz Sushi (restaurantkæde) • Himmerland Golf og Spa Resort • Backtee (golftøj) • Eovondo (virksomhed inden for reklamekoncepter) • Interior Direct (møbelleverandør til bl.a. hoteller). • Garia (golfbiler) • Ferdinand (hotel og restaurant i Aarhus) • Vision Properties (ejendomme) • Solid Leasing (biler)

Tirsdag morgen oplyser selskabet i en pressemeddelelse, at 2018/19 gav et resultat før skat på 136 mio. kr. – altså mere end en fordobling i forhold til året før. Året gav desuden en vækst i omsætningen på 153 mio. kr. så den nåede 1,9 mia.

Adm. direktør Torben Villadsen udtaler, at han og selskabet »er meget tilfredse med resultatet«.

Han understreger samtidig, at mens en række nedskrivninger gjorde, at fusionen med Interstil trak regnskabet ned i fjor, har det omvendt nu givet en markant fremgang.

»Allerede i forbindelse med forrige regnskabsår, understregede vi, at éngangs-omkostningerne i forbindelse med fusionen påvirkede resultatet negativt, og at vi forventede at kunne præsentere et markant bedre resultat i år. Det er jo nemt at sige. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har bevist, at det ikke bare var tomme ord,« udtaler Torben Villadsen.

Actona Company med globalt 1.350 medarbejdere har positive forventninger til den fremtidige udvikling. Derfor har selskabet også netop sat fart i en udvidelse af virksomhedens hovedkontor ved Holstebro. Torben Villadsen erkender dog samtidig, at der er en vis global usikkerhed. Han siger:

»Ligesom mange andre virksomheder ser vi ind i nogle udfordringer i forbindelse med blandt andet Brexit og nye toldsatser, når det gælder eksport til USA. Omvendt er vi til stede på over 80 markeder, og har en stærk forretningsmodel, som gør, at vi ser meget optimistisk på fremtiden.«

Selskabet Actona Company A/S er en international møbelvirksomhed.

Ejes af Lars Larsen Group.

Hovedsæde ved Holstebro, hvor virksomheden desuden bl.a. har europæisk distributionscenter.

1.350 medarbejdere globalt.

Møbelproduktionen sker især i Asien og Østeuropa gennem samarbejde med eksterne underleverandører.

Actona Company har eget handelsselskab i Kina samt ejer selv to fabrikker inden for polstermøbler i Ukraine og Kina.

Salg til kunder i flere end 80 lande rundt om i verden.

Samlet kom Lars Larsen Group, som Actona indgår i, ud med et overskud på 3,6 mia. kr. i 2017/18. Ud over detailkoncernen Jysk med over 2.800 butikker i 52 lande består familiekoncernen også af en lang række andre selskaber, som er kommet til og overtaget over en årrække. Inden for møbler er det ud over Actona bl.a. møbelkæden Ilva, Sengespecialisten og Bolia.