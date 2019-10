Røffel til Boeing: »I producerede jo "flyvende ligkister"«

Amerikanske politikere sviner Boeings topchef og selskabets håndtering af sikkerheden omkring 737 Max 8-flyene.

Der blev ikke lagt fingre i mellem, da Boeings topchef Dennis Muilenberg blev udspurgt af det amerikanske senats Commerce Committee.

Medlemmerne af senats-udvalget beskyldte direkte Boeing for at have produceret ”flyvende ligkister,” skriver BBC.

Og politikerne mente, at de kunne identificere ”et bevidst mønster af fortielser” i selskabets forsøg på at få godkendt deres fly at typen 737 Max 8.

Det var to fatale flystyrt med typen 737 Max 8, der fik luftfartsmyndigheder over hele verden til at beordre, at flyene fik startforbud.

De to flyulykker kostede i alt 346 mennesker livet, fordi flyene opførte sig forkert, når man brugte det automatiske kontrolsystem, kendt som MCAS.

Senatorerne sagde, at de var i tvivl, om Boeing satte hensynet til profit over sikkerheden, da flyfabrikken søgte om godkendelse.

Dennis Muilenberg indrømmede, at selskabet havde lavet fejl, men at Boeing havde »lært noget af de to uheld, og at man havde fundet fejlen«.

Det faldt især medlemmerne af komiteen for brystet, at Boeing ikke allerede reagerede under godkendelsesproceduren.

Her viser interne dokumenter, at ansatte hos flyproducenten såede tvivl om kontrolsystemet.

Senatorerne kritiserede også luftfartsmyndighederne i USA for deres rolle i godkendelsesproceduren.

De mente, at der var en stemning af overdreven ”kammerateri” mellem Boeing og sikkerhedsfolkene hos Federal Aviation Administration, FAA.