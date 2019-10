Færre nybyggerier og anlægsopgaver kommer til at smitte af på byggeriet, viser ny analyse fra Dansk Byggeri. I 2020 vurderer organisationen, at antallet af beskæftigede vil falde med ca. 1000 mennesker.

Der er lagt op til fyresedler i den danske byggebranche næste år, hvor der bliver brug for ca. 1000 færre mennesker. Det er første gang i seks år, at tallet er nedadgående. Det viser Dansk Byggeris nye konjunkturanalyse.

Adm. direktør i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, fortæller, at opsvinget ser ud til at have toppet for denne gang, og at tilbagegangen bl.a. skal findes inden for nybyggeri.

»Det kommer til at gå noget i stå. Det bliver sværere at afsætte boliger i de store byer,« fortæller han.

Sidste år nåede boligbyggeriet et højdepunkt med 33.000 nye påbegyndte boliger. Det tal forventer Dansk Byggeri vil gå tilbage frem mod 2021, hvor organisationen forventer, at der påbegyndes 27.500 nye boliger.

Et andet område, der er særligt udsat, er anlæg. Her er udfordringen, at der færdiggøres flere projekter, end der sættes i gang. Her bliver virksomhederne især ramt af, at regeringen har valgt at udskyde infrastrukturplanen.

»Der kommer til at blive et hul i den del af anlægsmarkedet,« siger Lars Storr-Hansen, der peger på, at virksomheder indenfor vej- og jernbaneområdet er efterladt med et tomrum, efter store projekter som Metrocityringen i København er færdiggjort.

Han fortæller, at det bliver virkelig svært for de virksomheder, der udelukkende arbejder inden for de ramte områder.

»Det er nu, man skal rebe sejlene og tilpasse sin virksomhed,« siger han.

Prognosen fra Dansk Byggeri viser dog, at beskæftigelsen vil vende igen allerede i 2021.

»Men det skyldes udelukkende Femern Bælt-forbindelsen (18 km lang tunnel mellem Danmark og Tyskland, der forventes påbegyndt i 2021, red.),« siger Lars Storr-Hansen og uddyber, at hvis man trækker dét projekt fra, vil beskæftigelsen falde med yderligere 2000 personer fra 2020 til 2021.

Selvom Dansk Byggeri forventer en »blød landing« understreger Lars Storr-Hansen, at der er flere faktorer, der peger i en negativ retning end i en positiv.

»Der er mere, der trækker ned, end der trækker op. Risikoen for, at det går værre, er større end for, at det går bedre,« siger han og tilføjer, at branchen ikke har tradition for bløde landinger.

Ifølge Dansk Byggeris prognose vil beskæftigelsen i virksomhederne runde 176.500 fuldtidsbeskæftigede i år, men falde til 175.500 næste år.

Siden 2013 er beskæftigelsen inden for byggeri og anlæg øget med ca. 32.000 personer.