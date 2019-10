Kendt bryggeri er endt i voldsom nedtur og nedjusterer

Harboes Bryggerier venter nu at lande på et underskud i det skæve regnskabsår 2019/20.

Et af Danmarks største bryggerier Harboes Bryggerier venter at lande på et underskud i det skæve regnskabsår 2019/20.

Det oplyser bryggeriet torsdag eftermiddag.

Det er en lavere omsætning i Sydamerika, der er en af årsagerne til nedjusteringen. Her skyldes det en "uvarslet opsigelse af et distributørsamarbejde grundet partneres forretningsmæssige omstrukturering", oplyser bryggeriet.

Harboes venter nu et underskud før skat på 20-30 mio. kr. mod en tidligere forventning om et overskud på 5-10 mio. kr.

Derudover ventes et driftsresultatet, EBITDA, i niveauet 70-80 mio. kr. mod tidligere 105-115 mio. kr.

Harboes har fundet en ny distributør i Sydamerika, og selskabet forventer, at det kan bringe salget på rette kurs igen.

Samtidig er konkurrencen på de nordeuropæiske markedet for private-labels stor, markedsbetingelserne i Afrika har ændret sig med tiltagende handelsrestriktioner og valutabegrænsninger, og der har været ekstraordinære omkostningerne i forbindelse med et ledelsesskifte i bryggeriet. Derudover påvirker aktiviteterne i Estland fortsat regnskabet negativt, oplyser bryggeriet.

Opdateres....