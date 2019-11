Mere end 90.000 danske selskaber er kommet ud af seneste regnskabsår med underskud, viser en ny undersøgelse. Stigningen er den største siden finanskrisen.

Mere end 90.000 danske selskaber har underskud i seneste årsregnskab. Det er en stigning på 5 pct. point fra sidste år og hermed også den største stigning siden finanskrisen.

Det skriver Danske Revisorer i en ny pressemeddelelse.

Der er imidlertid en årsag til, at antallet af danske virksomheder med underskud er steget så meget, siger Tom Vile Jensen, der er erhvervspolitisk direktør i Danske Revisorer.

»Det giver umiddelbart løftede øjenbryn, men en del af underskuddene kan forklares med, at der er mange iværksætterselskaber og nystartede, der nu afleverer årsregnskaber. Og de vil være mere tilbøjelige til at have et nul eller underskud deres første leveår end andre virksomheder,« forklarer han i pressemeddelelsen.

Men selvom stigningen ifølge Tom Vile Jensen ikke peger ind i en recession, er det alligevel ikke helt gode tegn. Ifølge pressemeddelelsen tyder tallene på, at det bliver noget sværere at begå sig i det danske erhvervsliv end det hidtil har været, og at de mange år med optur i det danske erhvervsliv »lakker mod ende.«

»Selvfølgelig er udviklingen her også udtryk for, at medvinden for erhvervslivet er ved at aftage. Efter nogle meget gode år skal virksomhederne nu træde hårdere i pedalerne i den kommende tid for at skabe overskud. Og for nystartede for at holde skindet på næsen,« siger Tom Vile Jensen.

Selvom stigningen er den højeste siden finanskrisen, er det ikke den højeste andel af danske selskaber med underskud i samme periode. I 2010 var andelen på hele 46 pct.

Pressemeddelelsen er skrevet på baggrund af en analyse fra Danske Revisorer, hvor i alt 261.762 selskabers regnskabsdata er blevet gennemgået. Den viser blandt andet også, at det især er i branchekategorien ”Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri”, at der er mange underskudsvirksomheder. Her havde hele 46,3 pct. af virksomhederne underskud i seneste regnskabsår.