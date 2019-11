Nye tal: Frygtet sygdom vil koste Danmark milliarder

Et udbrud af afrikansk svinepest vil koste Danmark op mod 5 mia. kr., vurderer økonomer. For nylig nægtede Fødevarestyrelsen at teste døde vildsvin, fordi fund af svinepest ville skade eksporten.

Danmark er verdens største eksportør af levende svin.

Derfor vil det ramme dansk økonomi som en hammer, hvis den frygtede sygdom afrikansk svinepest konstateres blandt danske svin.

Det vurderer økonomer fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

»Vi har en stor eksport af svinekød til både Asien og Europa. Derfor risikerer Danmark at blive påvirket relativt hårdt af et udbrud af afrikansk svinepest,« siger Henning Otte Hansen, økonom og seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, i en pressemeddelelse.

I disse uger når prisen på danske svin rekordhøjder, fordi der er afrikansk svinepest i Kina.

Kommer der udbrud af svinepest blandt vildsvin i Danmark, vil det betyde en karantæneperiode på mellem ét og to år. Det vil koste danske svineproducenter et sted mellem 3 og 5 mia. kr. i tabte indtægter, vurderer økonomerne fra Københavns Universitet.

Et udbrud i almindelige svinebesætninger vil betyde en karantæneperiode på omkring tre måneder og vil "kun" koste danske svineproducenter mellem 1,3 og 2,5 mia. kr.

»Erfaringerne fra eksempelvis Belgien tyder på, at et realistisk scenarie er, at vigtige eksportdestinationer som Kina, Japan og Sydkorea lukker ned for import af svinekød fra hele Danmark, hvis der konstateres afrikansk svinepest,« siger økonom Tove Christensen.

I oktober blev der fundet syv døde vildsvin på Ærø. Men Fødevarestyrelsen nægtede at teste de døde vildsvin for afrikansk svinepest, fordi de var skyllet op på land og ikke var danske.

»Jeg kan godt se, hvorfor man ikke umiddelbart kan forstå, at vi lader være med at teste dem. Men det giver som sagt ikke mening, når de ikke er danske. Og hvis vi erklærede udbrud, ville det have markedskonsekvenser, og det ville være urimeligt, når svinene ikke er danske,« sagde Sten Mortensen, veterinær udviklingschef i Fødevarestyrelsen.