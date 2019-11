23-årig iværksætter tidobler virksomhedens værdi

Dansk softwarevirksomhed sikrer sig investeringer og øger værdien til 50 mio. kr.

Det er de færreste, der i en alder af 23 år kan kalde sig direktør for en virksomhed, der har en værdi af 50 mio. kroner. Det kan Mads Wedderkopp, der er medstifter og direktør af QuickOrder, dog bryste sig af nu.

Virksomheden, som han var med til at stifte i 2014, har indenfor de seneste 12 måneder oplevet en tidobling af værdien gennem investeringer, og det er noget, der glæder den unge direktør, der tidligere frygtede for den nu blomstrende software-virksomheds overlevelse.

»Det gør, at vi får lidt ro på forretningen, så vi ikke længere skal stresse over, om forretningen nu overlever. Nu bliver der tid og overskud til at give den gas på de interne fronter. Det gør, at vi får større muskler at rykke med, og at vi nu boner ud på de internationale investorers radar, så de også kan få øjnene op for, hvilket potentiale, der ligger i det her,« siger Mads Wedderkopp.

QuickOrder leverer software-løsninger som kassesystemer og håndterminaler til restauranter, og det skal ifølge Mads Wedderkopp sørge for, at færre restauranter lukker. Firmaet har i øjeblikket små 450 restauranter som kunder, og næste år skal det tal runde 1000 restauranter. Alligevel viste seneste regnskab et underskud på en halv mio. kr., men det er ikke noget, der bekymrer den unge direktør synderligt.

»Vi leverer fortsat underskud, og det skal vi gerne blive ved med. Sådan er det med software- og serviceforretninger - man køber en kunde nu, og så får man værdi for det henover de næste fire til seks år. Derfor er det ikke meningen, at vi skal være profitable nu, og det forventer vores investorer heller ikke. Om 3-6 år skulle vi gerne kunne vise noget på bundlinjen, men lige nu skal vi skaffe os markedsandele, og det koster nogle penge,« siger han.