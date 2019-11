Arla pumper 600 mio. kr. i dansk mejeri

Arla fortsætter de seneste års massive investeringer i danske mejerier. I Sønderjylland fordobles kapaciteten på et af koncernens mejerier, som dermed bliver en af Europas største mozarellafabrikker.

Mejerikoncernen Arla fortsætter de seneste års massive investeringer i danske mejerier og pumper nu 600 mio. kr. i en udvidelse af Branderup Mejeri i Sønderjylland.

Mejeriet producerer mozzarella, og efterspørgslen efter dette produkt er steget så meget, at det er nødvendigt for Arla at investere i en udvidelse, som mere end fordobler produktionen.

Byggeriet, som begynder i løbet af få måneder, øger samlet set mejeriets kapacitet med 500 mio. liter mælk årligt, hvilket svarer til at produktionen af mozzarella kan øges med 53 mio. kilo til 91 mio. kilo. Dermed bliver mejeriet i Branderup et af de største anlæg til produktion af mozzarella i Europa.

Arla producerer også mozzarella på et mejeri i Rødkærsbro, og selskabet eksporterer osten til 100 lande over hele kloden. Det stigende salg er blandt andet drevet af, at forbruget af fastfood som pizza stiger i mange lande.

»En udvidelse af denne her størrelse er med til at cementere vores status som en af verdens førende producenter af mozzarellaost. Vi får nu mulighed for at udbygge vores position som leverandør af kvalitetsmozzarella til forbrugere og foodservicebranchen i Europa, Asien, USA og Mellemøsten,« udtaler Sami Naffakh, koncerndirektør med ansvar for Arlas forsyningskæder.

Udvidelsen skaber 25 nye arbejdspladser i Branderup og er blot det seneste eksempel på, at Arla investerer massivt i sine danske mejerier. Mejerigiganten har fabrikker i en række nordeuropæiske lande samt Mellemøsten og har i år et samlet investeringsbudget på 3,5 mia. kr. Halvdelen af pengene bliver brugt på udvidelser af koncernens danske mejerianlæg.

Også i 2018 blev halvdelen af investeringsbudgettet pumpet ind i de danske mejerianlæg, og beslutningen om at udvide Branderup Mejeri viser, at satsningen på Danmark som base for produktionen fortsætter de kommende år.