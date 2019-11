Handelskrigen mellem USA og Kina rulles tilbage

Ifølge kineserne har man aftalt at rulle den gensidige straftold tilbage i flere faser.

Der er kommet et gedigent gennembrud i handelskrigen mellem Kina og USA.

Ifølge en talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium er de to lande enedes om "proportionelt" at rulle straftolden tibage opdelt i faser, skriver Bloomberg.

Størrelsen af tilbagerulningen af straftolden i den første fase afhænger af den aftale som landene ventes at underskrive i de kommende uger, lyder det fra Gao Feng, der er talsmand for udenrigsministeriet.

Der er endnu ikke frigivet yderligere detaljer.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at tilbagerulningen vil ske dollar for dollar eller yuan for yuan og at størrelsen af de slettede afgifter fortsat skal forhandles i fase 1.

Begge parter har i de sidste to uger aftalt at annullere de ekstra toldsatser, der blev indført under deres måneder lange handelskrig i forskellige faser, sagde Gao.

Hvis det bekræftes af USA, kan en sådan aftale parterne i mellem danne grundlag for en egentlig køreplan til at nedtrappe den handelskrig, der har kastet en skygge over verdensøkonomien.

Kinas vigtigste krav, siden forhandlingerne begyndte, har været fjernelsen af de straf toldsatser, der er indført af præsident Donald Trump, og som nu gælder for størstedelen af Kinas eksport til USA.

Meldingen fra Kina fik aktierne i Hongkong til at stige markant og kl. 9 ligger aktierne i USA til en stigning på 127 point, viser Dow Jones Futures.

»Spørgsmålet lige nu er, hvad de to sider faktisk har aftalt. Aktiemarkedets fokus er skiftet til, hvordan USA vil reagere på Kinas udmelding i dag eller i de kommende dage,« siger Tommy Xie, der er økonom i Oversea-Chinese Banking Corp til Bloomberg.