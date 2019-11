Japanske kvinder vil have ret til at bære briller på arbejde

Firmaer i Japan har mødt stor kritik efter afsløring af forbud mod kvinders brug af briller.

Brillerne skal tages af, når man indfinder sig på arbejdspladsen. Det lyder besynderligt, men ikke desto mindre er det en problemstilling flere japanske kvinder har stået overfor.

Det skriver The Guardian.

Et japansk tv-show har afsløret, at flere virksomheder har krævet, at deres kvindelige ansatte tog deres briller af på arbejdspladsen.

Begrundelser lød ofte på, at det enten var ”uhøfligt” overfor kunderne at bære briller, eller at brillerne ikke passede til den pågældende arbejdsuniform.

Og disse forbud fik de japanske kvinder til at protestere på Twitter, hvor flere fortalte om deres oplevelser med specielle dresscodes på arbejdspladser.

Her beskrev en kvinde, at hun fik forbud mod at bære briller, da de ikke passede til den traditionelle japanske påklædning, kimonoen, der var hendes uniform.

»Hvis reglerne kun forbyder kvinder at bære briller, er dette en diskrimination af kvinder,« sagde Kanae Doi, den japanske direktør ved Human Rights Watch, til Thomson Reuters Foundation fredag.

Det er da heller ikke første gang, at virksomheder i Japan bliver tvunget til at gøre op med deres dresscodes for kvinder. Tidligere på året blev der startet en online underskriftindsamling for at stoppe virksomheder i at tvinge deres kvindelige ansatte til at bære stiletter på arbejde.

Noget der ikke mødte meget medvind, da Japans minister for sundhed og arbejdsmarked valgte at forsvare arbejdspladser, der kræver, at kvinder bærer høje hæle for at arbejde. Han argumenterede for, at det var ”nødvendigt og passende”.