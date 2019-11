Coop til ledige akademikere: Bare kom - vi har plads

Coop er glad for ministers holdning og fortæller, at der er rigelig plads til ledige akademikere i butikkerne.

Akademikere er mere end velkomne til at søge arbejde som kassemedarbejdere i Coops butikker som Kvickly og Brugsen.

Butikkerne mangler arbejdskraft, og Coop har ikke noget mod, at akademikerne muligvis siger op efter kort tid. Det siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen.

Han tager glædeligt imod beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) holdning om, at ledige akademikere ikke bør føle sig for fine til at tage et job i kassen i Netto. Det sagde ministeren fredag til Berlingske.

Coop, der blandt andet består af Fakta, Irma, Kvickly og Brugsen, mangler folk bag kasserne i hele landet. Derfor skal akademikerne ifølge informationsdirektøren endelig søge ufaglærte job i butikkerne.

- I dag mangler vi ofte lokal arbejdskraft til at sidde ved kassen i Superbrugsen eller Kvickly. Så vi er interesseret i, at der er flere, der søger ind i vores branche, siger Jens Juul Nielsen.

Hos Akademikernes A-kasse, Danmarks største a-kasse for akademikere, er 6836 medlemmer for øjeblikket dimittendledige. Det vil sige, at de har afsluttet en kandidat inden for det seneste år og nu står uden et arbejde.

Coop har rigelig plads i butikkerne til de næsten 7000 dimittendledige, mener informationsdirektøren.

- På årsbasis har vi plads til dem alle, for vi ansætter hvert år flere end 6836 nye medarbejdere og typisk mange i ufaglærte job. Det vil ikke være noget problem på årsbasis at få plads til dem, siger Jens Juul Nielsen.

Han anerkender, at der er risiko for, at akademisk uddannede personer hurtigt vil springe videre til et nyt job. Men det er hverdag for dagligvarebutikkerne.

- Vi er vant til i vores branche, at man som ufaglært kun har jobbet i en kortere periode. Det er en grundforudsætning, så det kan vi godt leve med, siger Jens Juul Nielsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Salling Group, der ejer Netto og flere andre butikker.