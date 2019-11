Dansk økonomi er i europæisk superliga

Dansk økonomi er blandt de stærkeste i Europa. Væksten er relativt høj, overskuddet på betalingsbalancen er helt i top, eksporten er i topform, og arbejdsløsheden er i bund.

Trods modvind på mange eksportmarkeder formår dansk økonomi at holde sig i den europæiske superliga.

Det viser den økonomiske efterårsprognose fra EU-Kommissionen.

Ifølge prognosen har Danmark kurs mod en vækst på 2 pct. i år, hvilket er markant mere end gennemsnittet for de 19 eurolande, hvor økonomien ventes at vokse med 1,1 pct. i år. I samtlige 28 EU-lande er der udsigt til en vækst på 1,4 pct.

EU-Kommissionen venter, at væksten i Danmark de næste to år vil falde til henholdsvis 1,6 og 1,5 pct., hvilket dog forsat vil være pænt over den forventede gennemsnitlige vækst i de øvrige EU-lande.

Også målt på betalingsbalancen er dansk økonomi bomstærk og i toppen af den europæiske liga. I år er der udsigt til et betalingsbalanceoverskud på 7,1 pct. af bruttonationalproduktet. I 2020 og 2021 ventes et overskud i niveauet 6,7 pct. Til sammenligning er betalingsbalanceoverskuddet i de øvrige EU-lande i gennemsnit omkring 3 pct.

Danmark markerer sig ligeledes med en arbejdsløshed, som er markant lavere end gennemsnittet i de øvrige EU-lande.

Den relativt stærke vækst i dansk økonomi tilskrives i prognosen blandt andet, at dansk industri er relativt specialiseret, og derfor »foreløbig har vist sig at være mindre følsom overfor afmatningen i verdensøkonomien.«

I prognosen bemærkes det endvidere, at privatforbruget i Danmark de seneste år er vokset ret stabilt med 2 pct. »understøttet af et stærkt arbejdsmarked og en stabil vækst i den disponible indkomst.«

Den danske eksport ventes i år at vokse 3,9 pct., mens eksporten fra alle 28 EU-lande ventes at stige 2,5 pct. Ifølge prognosen er den danske vækst først og fremmest drevet af en øget eksport af medicin og vindmøller.