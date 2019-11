Tidligere ATP-chef henter kendte erhvervsfolk til ny satsning

Bjarne Graven Larsen har sat gang i livet som kapitalforvalter og håber at blive globalt førende på feltet.

En række kendte ansigter fra dansk erhvervsliv er gået sammen i en ambitiøs satsning kaldet Qblue Balanced. En kapitalforvalter, der vil erobre verden og på et tidspunkt håber at have op mod 45 mia. kr. under forvaltning.

I spidsen for det hele står Bjarne Graven Larsen, der har en fortid som investeringsdirektør i ATP, direktør i FIH Bank, finansdirektør i Novo Holdings og investeringsdirektør i Ontario Teachers’ Pension Plan, én af verdens største pensionsfonde.

Med sig i Qblue Balanced har Bjarne Graven Larsen en række tidligere topfolk fra ATP. Dertil er netop kommet nye medejere som den tidligere Danske Bank-formand Ole Andersen og Casper Kirk Johansen fra den udkøbte del af Lego-familien.

Casper Kirk Johansen har fået en plads i Qblue Balanceds bestyrelse. Det samme har den forhenværende Danske Bank-direktør Jens Peter Neergaard.

»I produktet har vi sammensat 10 investeringsstrategier inden for aktier, obligationer, valutaer og råvarer. Én af strategierne handler om momentum, hvor vi konkret kunne finde på at investere i et selskab i medvind. Det kunne være Amazon. Samtidig vil vi så sælge aktierne i et andet selskab, der falder i pris. Lige nu kunne det være Macy’s,« siger han om den balancerede og neutrale strategi.

Bjarne Graven Larsen vil sælge Qblue Balanceds fond til investorer i både ind- og udland. Målet er på et tidspunkt at nå 6 mia. euro, svarende til omkring 45 mia. kr., under forvaltning.

»Det tager noget tid at komme derop. Men vi går efter at blive en ledende global virksomhed inden for vores felt. Et sted, hvor investorer kan samle hele deres portefølje,« siger han.

Qblue Balanced A/S har netop fået tilført 24 mio. kr. i frisk kapital. Pengene skal bruges på it-systemer.

»Vores it-programmer skal videreudvikles, og det skal der bruges penge til. Vi har brugt over ét år på algoritmerne og it-systemerne, som hver dag kan hive data ind fra tusindvis af selskaber, analysere dem og anbefale os, hvad vi skal gøre,« siger Bjarne Graven Larsen.