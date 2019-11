Verdens 11. største mejeriselskab på randen af konkurs

Dean Foods, der omsætter for næsten 50 mia. kr. årligt, gør et sidste forsøg på at redde sig selv.

10 idéer, der kan ændre Danmark Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv. Læs serien her 10

BRANCHENYT