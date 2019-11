Royal Unibrew i klar fremgang

Den næststørste bryggerikoncern herhjemme kommer godt ud af tredje kvartal.

Danmarks næststørste bryggerikoncern, Royal Unibrew, kom ud af tredje kvartal 2019 med en omsætning på 2114 mio. kr. samt et driftsoverskud (EBIT) på 492 mio. kr.

Det er en fremgang fra henholdsvis 2106 mio. kr. og 451 mio. kr. i samme periode af 2018.

I mængder solgte bryggeriet 3,0 mio. hektoliter mod 3,2 mio. hektoliter i samme kvartal af 2018.

Bundlinjen viste et overskud på 377 mio. kr. mod et plus på 351 mio. kr. i tredje kvartal 2018.

Det sker i forbindelse med bryggeriets regnskab for tredje kvartal, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Dermed oppræciserer Royal Unibrew sine forventninger til både omsætningen og driftsindtjeningen i 2019. Bryggeriet venter nu en omsætning i toppen af intervallet 7575-7650 mio. kr. og et driftsresultat (EBIT) i toppen af 1440-1465 mio. kr.

Forventningerne blev opjusteret i august, hvor Unibrew løftede til de nuværende intervaller. Inden da ventede bryggeriet en samlet omsætning på 7400-7650 mio. kr. og et EBIT på 1340-1465 mio. kr.

Royal Unibrew realiserede i 2018 en omsætning på 7298 mio. kr. samt et EBIT-resultat på 1339 mio. kr.