Kæmpe budgetoverskridelser, manglende betalinger for udført arbejde og dårligt samarbejdsklima får nu en entreprenør til at trække sig fra prestigebyggeriet Niels Bohr.

Fejl i projektmaterialet, svigt i byggeledelse og ubetalte regninger har fået ventilationsentreprenøren på Niels Bohr-byggeriet, Proventilationen, til at stoppe arbejdet.

Det fortæller firmaets direktør Flemming Kragerup.

- Vi mangler mere end 50 millioner kroner i betaling for arbejde, som er udført og godkendt.

- Samtidig er samarbejdet med storentreprenøren, byggeledelsen og bygherre blevet dårligere, og vi er blevet truet med total udokumenterede og uberettigede økonomiske krav.

Proventilation stoppede arbejdet på Niels Bohr-byggeriet den 22. oktober, efter at have givet byggeledelsen 19 dage til at betale regningerne.

Det skete ikke, og derfor så Flemming Kragerup ingen anden udvej end at stoppe arbejdet.

- Vi har et ansvar over for de mange selvstændige montører, der har udført arbejdet på byggeriet. Nu overvejer vi vores juridiske muligheder for at få vores penge, siger han.

I sommer kom det frem, at budgettet for byggeriet var overskredet med mindst 290 millioner kroner.

Oprindeligt var byggeprojektet sat til at koste 1,6 milliarder kroner, men allerede i december 2017 steg prisen til 2,9 milliarder kroner.

Og det undrer Flemming Kragerup, at der har været så mange problemer med byggeriet.

- Det virker, som om byggeledelsen og totalrådgiveren slet ikke har haft overblik og kontrol over projektet. Vi blev engagerede til at løse en opgave til 30 millioner kroner i 2017.

- Siden er der blevet tilføjet flere og flere opgaver, der til tider har beskæftiget mere end 200 mand på pladsen og arbejde for 400 millioner kroner, siger han.

Flemming Kragerup kan ikke forestille sig, at Proventilationen kommer til at genoptage arbejdet på byggeriet.