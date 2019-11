Storbritanniens Royal Mint nåede at producere 1 mio. særlige brexitmønter med datoen 31. oktober. Nu skal de smeltes om efter udskydelsen af brexit.

Briterne må nu bide i det sure æble og kassere omkring 1 mio. særlige brexitmønter, der var blevet produceret, inden Storbritannien efter planen skulle forlade EU den 31. oktober.

Det britiske finansministerium bad tidligere på året det regeringsejede Royal Mint, der præger mønter i Storbritannien, om at producere en særlig brexit-erindringsmønt til en værdi af 50 pence, der skulle markere den historiske begivenhed.

På mønten skulle datoen den 31. oktober være påtrykt for at markere, at det var netop denne dag, at briterne forlod EU.

Men sådan kom det bekendt ikke til at gå.

Få dage før måtte den britiske premierminister Boris Johnson modvilligt bede EU om endnu en brexit-forlængelse, og skilsmissedatoen er nu rykket til den 31. januar næste år.

Tilbage står Royal Mint med nogle ubrugelige brexitmønter. I oktober kunne flere britiske medier berette, at mønten allerede var blevet produceret i »omkring tusinde eksemplarer«, og at Royal Mint havde stoppet produktionen i midten af oktober, da det blev mere og mere sandsynligt, at brexit ville blive udskudt.

Men nu viser det sig, at antallet er langt større.

Det britiske medie The Daily Telegraph har fået indsigt i, hvor mange af de særlige brexitmønter, der nåede at blive lavet. Ifølge Royal Mint drejer det sig om omkring 1 mio. brexitmønter, der nu skal kasseres.

Det er ikke første gang, at briterne har planlagt og efterfølgende har måtte droppe en særlig brexitmønt. Det britiske finansministerium havde oprindeligt planlagt at udgive en mønt dateret 29. marts 2019, som var den oprindelige dato, hvor Storbritannien skulle have forlad EU.