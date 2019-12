Kendt dansk skokæde i problemer - har fundet dyre fejl

Stort underskud i skokæden Bianco, som igen har fået tilført penge fra ejer Anders Holch Povlsen.

Den landsdækkende skokæde Bianco, der er ejet af tøjmilliardæren Anders Holch Povlsen, er blevet ramt af endnu et stort underskud, som igen har tvunget ejeren til at gribe ind.

I det seneste regnskabsår tabte Bianco 38 mio. kr. Det var niende år i træk med underskud for den tabsplagede skokæde.

Og for at gøre ondt værre har ledelsen i Bianco samtidig konstateret væsentlige fejl i selskabets forrige årsrapport. Der har ikke været hensat penge til tabsgivende huslejekontrakter, hvilket nu er blevet korrigeret.

Fejlen betyder, at Bianco har måttet nedskrive sin egenkapital med 16 mio. kr. Det har i princippet tømt pengekassen, og derfor har Biancos ejer har måttet skyde 88 mio. kr. ind i selskabet for at sikre driften.

Det er langtfra første gang, at Anders Holch Povlsen må holde hånden under Bianco-kæden. Gentagne gange er der tilført millioner, som lige så stille er sevet ud af selskabet igen.

Over de seneste 10 år har Bianco samlet formøblet næsten 250 mio. kr.

Bianco blev grundlagt i 1987 af René Piper Laursen, som ikke længere er en del af virksomheden. Anders Holch Povlsen kom til i 2016 og har siden investeret over 100 mio. kr. i skokæden.

For nyligt blev adm. direktør Camilla Jochumsen - efter kun halvandet år på posten - udskiftet som adm. direktør. Ind kom Jens Schøtt, som også har fået en ejerandel i Bianco.

Jens Schøtt tegner nu ledelsen i Bianco og skal således forsøge at sætte en stopper for de store milliontab.

I de seneste tre år er udviklingen i Bianco gået stik imod ledelsens forventning. Man har regnet med fremgang, men i stedet er underskuddet i kæden vokset. Alligevel falder man optimismen.

»For det kommende regnskabsår 2019/20 forventer ledelsen en positiv udvikling i årets resultat. Der er gennemført væsentlige omkostningsbesparelser, hvilket vil forbedre resultatet sammenlignet med 2018/19,« skriver Bianco-ledelsen i det nye regnskab.

På sit højeste havde Bianco 180 butikker i fire lande. Nu er der under 100 tilbage fordelt på Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.