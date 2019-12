Danskeren bag verdens bedste bøf tjener millioner

John Sashi Nielsen har stor succes med at sælge kød. En del af formuen er placeret i ejendomme.

Verdens bedste steak finder du hverken i Argentina, Uruguay, Australien eller Japan. Du skal til Slagelse og besøge John Sashi Nielsen.

Den danske erhvervsmand ejer kødfirmaet JN Meat, som to år i træk har vundet ’World Steak Challenge.’ Og det er ikke kun John Sashi Nielsens røde bøffer, som er store og flotte.

Det samme er overskuddene i hans private investeringsselskab John Nielsen Finans ApS. Her har John Sashi Nielsen samlet alle sine investeringer, som udover JN Meat tæller ejerandele i en række andre selskaber samt ejendomme for et stort trecifret millionbeløb.

I det seneste regnskabsår kunne John Sashi Nielsen bogføre et overskud efter skat på 30 mio. kr. Det bragte egenkapitalen i hans selskab op på 300 mio. kr.

»Årets resultat har levet op til ledelsens forventninger. Årets resultat anses for tilfredsstillende,« står der i regnskabet.

John Sashi Nielsen grundlagde JN Meat i 1980. Han ville producere og sælge kvalitetskød, og det havde han næse for, skulle det vise sig.

I dag er JN Meat en moderne produktionsvirksomhed, der forarbejder og leverer kød til bl.a. supermarkeder, hoteller, restauranter, slagterier og industrien - både herhjemme og i udlandet.

Selskabet tjener år efter år tocifrede millionbeløb, og en del af pengene har hovedaktionær og direktør John Sashi Nielsen bl.a. placeret i investeringsejendomme.

Han har aktiver for sammenlagt 600 mio. kr.

Da JN Meat i år vandt prisen for verdens bedste steak, var det en bøf fra Finland, som John Sashi Nielsen diskede op med.

Kødet bliver vurderet ud fra udseende, mørhed, saftighed, duft og smag, og her slog John Sashi Nielsens stykke kød over 200 andre udskæringer - ligesom det gjorde i 2018.

»Jamen, det er helt fantastisk. Én ting er, at vi vandt steakmesterskabet i 2018, men at vi også vinder her i 2019 er totalt crazy. Det er en vild drøm, som er gået i opfyldelse, og jeg er både glad og rørt over vores passion for at levere verdens bedste kød,« udtalte John Sashi Nielsen i en pressemeddelelse.