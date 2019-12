Fordobling af aktieloft kan redde udskældt ordning

De negative renter har sat en helt ny dagsorden for danskere med mindre formuer, mener direktør i Dansk Aktionærforening.

Aktiesparekontoen får kunstigt åndedræt, men det kan måske være nok til at sikre dens overlevelse, vurderer direktør for Dansk Aktionærforening, Mikael Bak.

Loftet for kontoen hæves fra 50.000 til 100.000 kr. næste år. Det fremgår af den nye finanslov.

Ordningen har været en begrænset succes. Kun 35.000 har oprettet en aktiesparekonto, der blev lanceret som redningen af aktiekulturen i Danmark.

Virkeligheden er ved at indhente os, og selv små opsparinger vil formentlig blive ramt af negative renter. Mikael Bak, direktør, Dansk Aktionærforening

»Vi tror på, at et løft af loftet kan give nyt liv til aktiesparekontoen og få flere med og gerne en fordobling om 12 måneder. Det vil hjælpe, hvis Nordnet med deres godt 100.000 kunder åbner for, at ordningen kan oprettes hos dem. Vores håb er, at et løft vil overbevise dem om, at ordningen er kommet for at blive, siger Mikael Bak.

Dansk Aktionærforening har planer om at invitere Finans Danmark, Dansk Erhverv og andre aktører til at gå i et samarbejde for at drøfte, hvordan man kan give ordningen det skub.

»Det trænger den til,« mener Mikael Bak.

Aktiesparekontoen er vital, hvis man skal skabe en aktiekultur i Danmark, som alle kan være en del af, mener han.

»Det er vigtigt at få så mange med som muligt. Virkeligheden er ved at indhente os, og selv små opsparinger vil formentlig blive ramt af negative renter. Det er derfor vigtigt at give alle så meget viden om investering som muligt. Den del af opgaven er ikke løst med denne finanslov,« siger aktionærforeningens direktør.

Han betragter aktiesparekontoen som et halvfærdigt projekt. Dansk Aktionærforening ser gerne, at loftet hæves til 200.000 kr.

Den primære fordel ved kontoen er, at afkastet er lempeligere beskattet end andre investeringer i frie midler. Til gengæld opkræves skatten en gang om året, og det betyder, at man kan blive nødt til at sælge aktier for at betale skatten. Dette princip kendes også fra pensionsopsparinger.

Med forhøjelsen af loftet vil det også kunne afhjælpes, fordi skatten automatisk vil blive trukket i det nye indskud.

Skattesatsen for afkast på kontoen er 17 pct. Når man investerer i frie midler, skal man betale 27 pct. af de første 54.000 kr. og 42 pct. af gevinster ud over 54.000 kr.