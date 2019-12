Filmen 'Playmobil: The Movie' havde i weekenden en af filmindustriens værste premierer i amerikanske biografer.

Man skal holde tungen lige i munden, hvis man skal gøre Lego kunsten efter. Det blev klart i weekenden, da STX Entertainment forsøgte at lave en Playmobil-version af den succesfulde Lego Movie - og fejlede.

Det skriver bl.a. Business Insider.

'Playmobil: The Movie' havde amerikansk premiere i weekenden, og det viste sig at blive en af de værste premierer nogensinde. Filmen solgte billetter for ca. 4,5 mio. kr. Det placerer den på tredjepladsen over de mindst indtjenende filmpremierer i samme størrelsesorden.

Mange tilskriver fiaskoen, at selskabet bag ganske enkelt ikke have investeret nok i markedsføringen. Ifølge CNBC brugte STX Entertainment i alt ca. 20 mio. kr. på markedsføring, hvoraf størstedelen foregik i biografen til åbningen af filmen.

Det første filmselskab, der forsøgte sig med Playmobil-filmen, var Open Roads Films. Det begærede sig dog konkurs i begyndelsen af 2019 og solgte rettighederne til filmen til STX Entertainment.

Premieren blev derfor skubbet til april og senere august, før den endelig ramte de amerikanske biografer i denne weekend.

Playmobil-filmen, der alligevel har indtjent 80 mio. kr. internationalt, var et risikofrit projekt, forklarer STX Entertainment selv til CNBC. Selskabet har nemlig kun betalt for at distribuere filmen og har ikke aktier i den.

STX Entertainment er et forholdsvis nyt filmselskab. Det blev oprettet for fem år siden af Robert Simonds og Bill McGlashan og har allerede både en række successer og flere fejlslagne projekter bag sig.

Bla. tjente filmen Bad Moms mere end 1,2 mia. kr. i 2016 og blev hermed årets mest indtjenende film.

STX Entertainment har i 2019, ifølge flere medier, været plaget af økonomiske problemer. Og disse problemer er ikke blevet afhjulpet af, at selskabet har haft flere filmpremierer, der ikke har levet op til forventningerne. Herunder bl.a. animationsfilmen UglyDolls og filmen Poms, der begge blev udgivet i maj.