Rivaler giver Carlsberg tæsk på kernemarkeder

Konkurrenterne sluger store bidder af salget i detailhandlen for næsen af Carlsberg i både England, Frankrig og Italien, viser nye markedstal.

Carlsberg får kamp til stregen på en række af sine store europæiske markeder.

De to ærkerivaler, hollandske Heineken og amerikanske Anheuser-Busch InBev, har over det seneste år ædt sig ind på Carlsbergs territorium og erobret markedsandele i både Storbritannien, Frankrig og Italien, når det kommer til salget af øl i detailhandlen.

Det viser en analyse fra Citigroup baseret på data fra markedsanalysebureauet Nielsen, som regelmæssigt indhenter salgsdata fra supermarkeder og andre detailforhandlere.

»Både Heineken og Anheuser-Busch Inbev tog markedsandele på bekostning af Carlsberg,« skriver analytikerne fra Citigroup i analysen.

Det seneste år har Carlsberg ifølge Citigroup mistet knap 17 pct. af sit volumensalg i detailhandlen i Storbritannien, mens koncernens franske salg er skrumpet med mere end 4 pct. I Italien er salget af ølmængderne i supermarkeder og butikker faldet med 21 pct. Carlsberg i Europa Carlsbergs omsætning i Vesteuropa faldt organisk med -0,1 pct. i tredje kvartal og med -1,4 pct. i årets første ni måneder.

Carlsberg opdeler sit salg i to kategorier: De drikkevarer, der sælges i supermarkeder og butikker, og de drikkevarer, der sælges på barer, diskoteker og restauranter.

Markedstallene fra Nielsen omfatter kun det salg, der sker i supermarkeder og butikker. Derfor er tallene ikke et udtryk for Carlsbergs samlede salg i de enkelte lande.

Carlsberg opgiver ikke fordelingen af sit salg på de to kategorier. Men i Storbritannien udgør det generelle ølsalg i supermarkeder og butikker lige over halvdelen af salget, mens det drejer sig om omkring to tredjedele af salget i Frankrig.

Frankrig og Storbritannien er væsentlige markeder i Vesteuropa for Carlsberg, mens Italien er et mindre marked for koncernen. Men de markeder udgør mindre end halvdelen af Carlsbergs vesteuropæiske marked, som også omfatter blandt andet Skandinavien, Polen og Schweiz.

»Det er aldrig godt at tabe markedsandele, men det er også et spørgsmål om, hvilke markedsandele man taber. Om det er profitable eller mindre profitable markedsandele, og der har Carlsberg en strategi om at fokusere mere på værdi end på volumen,« siger Jonas Guldborg Hansen, analytiker hos Danske Bank.

Om de tabte markedsandele har været profitable eller ej, ved kun Carlsberg. Men i Frankrig og Storbritannien har virksomheden tabt mindre værdi end volumen, hvilket tyder på, at Carlsberg fokuserer på profitten.

Bryggerikoncernen vil ikke kommentere analysen, men fortæller, at konkurrencen er hård i landene. Specielt i Storbritannien.

»Vi anerkender, at Storbritannien er et svært marked, og vi har foretaget nogle afgørende ændringer i de senere år for at få succes i fremtiden,« siger Kasper Elbjørn, pressechef i Carlsberg.

Tallene fra Nielsen er ifølge analytikere en god indikator på bryggeriernes performance, men fordi de kun omfatter salget i detailhandlen og ikke salget i barer og restauranter, giver de ikke et retvisende billede af Carlsbergs samlede salg i landene.