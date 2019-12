Tabte kontrakt til 70 mia. kr.: Amazon anklager Donald Trump for magtmisbrug

Det er ingen hemmelighed, at præsident Donald Trump ikke kan lide Amazon-boss Jeff Bezos. Nu skriver Amazon direkte, at det er forklaringen på tabet af en gigantisk kontrakt med Forsvarsministeriet.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Med en potentiel omsætning på knap 70 mia. kr. over ti år var kontrakten en af de helt store godbidder. Det amerikanske forsvarsministerium skulle flytte et utal af kritiske it-systemer ud i ’skyen’, altså ud i et datacenter hos en leverandør. Som verdens klart største leverandør af cloud computing var Amazon klar og forventede tilsyneladende at vinde opgaven. Men den gik til Microsoft, der er den nærmeste konkurrent på det område.

Forklaringen er – ifølge Amazon – at præsident Donald Trump gik ind og blandede sig og sørgede for, at Amazon ikke fik opgaven. Det fremgår af et nyt dokument i sagen, skriver CNBC.

Donald Trump har set sig sur på Jeff Bezos, fordi han også ejer avisen Washington Post. Den kritiske dækning af Trump som præsident har ført til, at Donald Trump også verbalt og på Twitter har angrebet Amazon, der udover at have Jeff Bezos som ejer ikke har noget at gøre med Washington Post.

Amazon Web Services, som selskabets cloud-division hedder, har klaget over afgørelsen i det gigantiske it-udbud og lagt sag an mod Forsvarsministeriet. I dokumenterne fra sagen, som nu er frigivet i censureret form, lægger Jeff Bezos og hans folk ikke skjul på, at de mener Donald Trump har misbrugt sin magtposition.

»Spørgsmålet er, om USA’s præsident skal have lov til at bruge Forsvarsministeriets budget til sine personlige og politiske formål. Forsvarsministeriets substantielle og vedvarende fejl er svære at forstå og umulige at vurdere i sig selv og isoleret fra præsidentens gentagne udtrykte ønske om, i præsidentens egne ord, at ’knalde Amazon’ (’screw Amazon’),« skriver Amazon i klagen.

Selskabet skriver videre, at Donald Trump gik ind og blandede sig i afgørelsen af udbuddet på et meget sent tidspunkt i forløbet.

En talsmand for Pentagon, Elissa Smith, afviser at der har været indblanding i beslutningen fra Det Hvide Hus. Kontrakten blev tildelt Microsoft efter en helt normal vurdering af en gruppe fagpersoner, skriver hun i en kommentar.

Vinderen af udbuddet blev annonceret den 25. oktober, og i november klagede Amazon over afgørelsen. Sagen blev ekstra betændt af, at en bog, som var på vej i trykken, faktisk direkte fortalte om, at Donald Trump havde givet ordre til at lade Amazon vinde.

Bogen ’Holding the Line: Inside Trump’s Pentagon with Secretary Mattis’ er skrevet af Guy Snodgrass, en nær medarbejder til James Mattis, som var forsvarsminister under Trump frem til udgangen af 2018.

Ifølge bogen kom ordren i sommeren 2018, men James Mattis forklarede sine medarbejdere, at man selvfølgelig behandlede udbuddet helt efter reglerne.