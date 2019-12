Kurator: Jesper Øhlenschlæger brugte firmaets penge på mad, vin og hustruens sommerhus

Manden bag kryptofirmaet Blockchain Nordic har ifølge kurator brugt firmakortet til private udgifter.

Den danske erhvervsmand Jesper Øhlenschlæger bør efterforskes af politiet i forbindelse med konkursen i hans kryptovaluta-satsning Blockchain Nordic.

Det mener kurator i konkursboet, skriver Børsen, der har fået aktindsigt i en såkaldt cirkulærskrivelse. Heri fremgår det, at Jesper Øhlenschlæger, ifølge kurator, bl.a. har brugt firmaets penge på talrige restaurantbesøg, vin for tusindvis af kroner og tømrerarbejde på hustruens sommerhus.

Alt sammen noget, som ifølge kuratoren er private udgifter.

Jesper Øhlenschlæger er et forholdsvis kendt navn i dansk erhvervsliv - men ikke udelukkende af flatterende årsager. Han gik i 2010 konkurs med en milliardgæld med vindmølleselskabet Skykon og blev tre år senere begæret personligt konkurs.

Siden kastede Jesper Øhlenschlæger sig over kryptovalutaer med firmaet Blockchain Nordic, hvor private kunne investere deres sparepenge. Men selskabet gik tidligere på året konkurs, og en kunde har ifølge Børsen anmeldt firmaet til politiet, fordi han føler sig bedraget.

Jesper Øhlenschlæger afviser over for Børsen at have brugt Blockchain Nordics penge på restaurantbesøg og dyre vine og på privat tømrerarbejde på hustruens sommerhus.

Udover at sende sagen videre til politiet har kuratoren i Blockchain Nordic indstillet til, at hele den tidligere ledelse i selskabet ryger i konkurskarantæne.

Det drejer sig om Jesper Øhlenschlæger, hans svoger Lars Skovbjerg Sørensen og tidligere direktør i Blockchain Nordic Nicholas Weiling Laursen, skriver Børsen.