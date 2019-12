Facebook og Google dratter ned på listen over gode steder at arbejde

Tidligere lå Facebook og Google altid i top. Nu er det nye tider i Silicon Valley, og de to tech-giganter er blevet mindre attraktive arbejdspladser, viser ny måling.

Der er lækker frokost og aftensmad, massageordning, snack-bar, tøjvask og en lang liste af andre frynsegoder og fordele. Derudover er lønnen i den helt høje ende i branchen.

Men Google og Facebook er ramt af modvind, både i den brede befolkning og internt hos medarbejderne. Og det afspejler sig tilsyneladende i, hvordan de to selskaber bliver vurderet af de ansatte, når de skal give point til deres arbejdsplads.

Efter mange år i toppen – Facebook var nummer ét tre gange de seneste ti år– rutsjer de to selskaber nu ned ad listen over de bedste steder at arbejde i USA. Det skriver Bloomberg.

Facebook må nøjes med en 23. plads, mens Google klarer sig bedre og får en 11. plads. I stedet er det ganske ukendte it-selskab HubSpot blevet nummer ét, mens resten af top10-listen blandt andet byder på burgerkæden In-N-Out og flyselskabet Southwest Airlines.

Bag kåringen står tjenesten Glassdoor, som i mange år har samlet information ind om arbejdsforhold i amerikanske virksomheder, så man for eksempel kan sammenligne sin løn med gennemsnittet blandt kollegerne eller tjekke vilkårene, inden man søger job hos en virksomhed.

Og Silicon Valleys ungdommelige og legesyge værdier hos Google og Facebook var – sammen med de mange frynsegoder – med til at placere dem i top år efter år.

Nu er Facebook blevet en virksomhed, der bliver kritiseret hårdt af politikerne for ikke at kunne styre misbrug af platformen, senest med beslutningen om ikke at gribe ind overfor løgnagtige politiske annoncer. Og medarbejdere hos Google har ad flere omgange været i åben konflikt med ledelsen, blandt andet i protest over håndteringen af sager om seksuelle krænkelser, der endte med store, gyldne håndtryk til de mænd, der var havnet i en dårlig sag.

Apple, som i mindre grad end Facebook og Google er kendt for et rart arbejdsmiljø, lå tidligere altid i top 25, men er nu faldet til en 84. plads. Og for Amazon er der ingen ændringer. Selskabet, der er kendt for at køre medarbejderne benhårdt, kom heller ikke i år med på listen overhovedet.

Til gengæld kan Microsoft glæde sig over at et ry for at være meget ’corporate’ i forhold til de nyere Silicon Valley-selskaber måske er ved at forsvinde. Selskabet rykkede op fra en 34. plads sidste år til nu en 21. plads.