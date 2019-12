Det blev opdaget i virksomhedens regnskaber.

Det burde måske være klart for de fleste, at det er en dårlig idé.

Alligevel har Scott Lang, den nye administrerende direktør for den amerikanske startup Turvo Inc., indskærpet for sine medarbejdere, at man ikke må underholde klienter i stripklubber - og man må slet ikke fakturere disse ture til virksomheden.

Det har Lang fastslået, fordi hans forgænger netop er blevet fyret efter han angiveligt skulle have gjort det.

Det skriver Bloomberg.

Den tidligere direktør og medstifter, Eric Gilmore, er af bestyrelsen i Turvo. Inc blevet beskyldt for at have faktureret 76.120 dollars - altså ca. en halv million danske kroner - på forskellige stripklubber over en treårig periode.

Det blev opdaget i virksomhedens regnskaber, og derfor blev han afsat som direktør i maj i år.

Gilmore benægtede ikke anklagerne, men han sagsøgte efterfølgende virksomheden, og han hævdede, at bestyrelsen ikke havde fulgt den korrekte protokol i forbindelse med fyringen.

Turvo Inc. mente, at Gilmores påstande var forkerte, men alligevel blev parterne enige om et forlig i september.

Gilmore, der bliver i bestyrelsen og er virksomhedens største aktionær, har ikke ønsket at kommentere på sagen overfor Bloomberg.

Turvo Inc., der blandt andet arbejder med digitale forsyningskæder, blev stiftet i 2014 og har over 100 ansatte.