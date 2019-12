Parken kommer til at fylde hele 180 hektar og kan potentielt levere strøm til 24.000 husstande.

Der kommer en ny gigantisk solcellepark i Jylland.

Og med hele 180 hektar bliver den nye solcellepark ved den nedlagte flyvestation Vandel ved Billund Nordens største af sin slags.

Det skriver Ingeniøren.

Infranode, der er en infrastrukturinvesteringsfond, og BeGreen, der udvikler og driver solcelleparker, har netop underskrevet en aftale om opførelse af den nye solcellepark.

Der er hverken sponsor eller tilskud involveret.

Parken, der får navnet Vandel 3, kommer til at fylde 180 hektar, som svarer til 250 fodboldbaner. Den kan producere 155 megawatt, hvilket svarer til strømforbruget i 24.000 husstande.

Ifølge Ingeniøren bliver parken dermed den største i Norden og den syvende største i Europa.

BeGreen driver og vedligeholder allerede to øvrige solcelleparker i området, der dækker ca. 150 hektar i alt, og til sammen kommer de tre parker til at have en kapacitet på 268 megawatt.

»Dette er det største projekt, vi I BeGreen har udviklet, og det er et af de største i Europa indtil nu,« siger koncernchef i BeGreen, Lars Møller Salling, i en pressemeddelelse om projektet.

Bestyrelsesformand i BeGreen, Anders Dolmer, forklarer til Ingeniøren, at strømmen skal sælges på det frie marked, og at man derfor ikke har ønsket at benytte offentlig støtte.

»Vores forretningscase er bygget op på, at vi kan producere strøm økonomisk bæredygtigt på kommercielle vilkår,« siger han.

Den svenske fond Infranode ejer hoveddelen af og skal finansiere Vandel 3-parken.

»Investeringen i Vandel 3 er en vigtig milepæl for Infranode, og det er en del af vores indtræden på det danske marked for infrastrukturinvesteringer,« siger Philip Ajinoa, som er partner i Infranode, i meddelelsen.

Prisen på den nye park fremgår ikke.

Opførelsen af den nye solcellepark starter i begyndelsen af 2020, og Vandel 3 vil producere den første strøm i 2021.