Samtidig har han sikret sine tre børn et ligeligt ejerskab af virksomheden.

Finn Cederstrøm har brugt hele sit liv på at bygge trykfarvefabrikken Resino op fra bunden. En fabrik, der har gjort ham og hans familie til mangemillionærer.

Men nu har Finn Cederstrøm efter et mangeårigt tilløb endegyldigt overladt styringen af sit livsværk til datteren Signe Cederstrøm. Hun overtog den 1. december direktørposten i Resino Trykfarver.

Samtidig er generationsskiftet af virksomheden gennemført, så den tidligere direktør nu deler ejerskabet ligeligt med sine tre børn – deriblandt Signe Cederstrøm.

»Jeg overdrager nøglerne med en god følelse. Signe har arbejdet i Resino i mange år, og hun har både interessen og evnerne til at drive virksomheden videre til næste niveau,« siger Finn Cederstrøm.

Han købte Resino Trykfarver på en tvangsauktion i 1982. Siden har han udviklet den fra at være en enkeltmandsvirksomhed til i dag at tælle 50 ansatte.

Resino Trykfarver har specialiseret sig i at producere trykfarve til fødevareindustrien. Det gælder f.eks. farver til fødevareemballage og pølseskind, bleer og tandpastatuber.

Men når man handler med hele verden, stiller det store krav.

»Der er behov for en langt mere stabil farveproduktion, og her er Signe den helt rigtige til at gennemføre de nødvendige ændringer i organisationen. Hun er langt mere organisatorisk, end jeg er,« siger Finn Cederstrøm om sin datter, der nu er direktør.

Det lå ikke altid i kortene, at den 35-årige Signe Cederstrøm skulle overtage direktørposten efter sin far. Faktisk var drømmen at blive dansklærer, men det ændrede sig, da hun efter endt studie blev ansat i sin fars virksomhed som kommunikationsmedarbejder.

I dag skiller hun sig ud på Resino-fabrikken, hvor de ansatte primært tæller laboranter, kemikere og ingeniører. Signe Cederstrøm er uddannet cand. mag i dansk.

»Ulemperne er jo, at jeg ikke har den dybe tekniske forståelse. Men det er også en fordel, for ofte er Resinos ledelsessamtaler endt i teknisk snak. Nu kan vi tale om ledelse, uden at det drukner i teknik,« siger Signe Cederstrøm.

Faderen Finn Cederstrøm kalder det »en lettelse,« at virksomheden dels fortsætter på familiens hænder, dels med datteren i spidsen. Den nye direktør har »sommerfugle i maven.«

»Men jeg er gammel elite-svømmer, og jeg ved, at det er de lange seje træk, der gælder. Jeg er rimelig udholdende og tryg ved den strategi, som vi har udarbejdet for Resino,« siger Signe Cederstrøm.

Resino Trykfarver havde i seneste regnskabsår et overskud på 19 mio. kr.