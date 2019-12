Tesla-fremgang skubber direktørs formue over 175 mia.

Elon Musk og Tesla-aktier har oplevet en rekordhøj lukning, der kommer efter et svingende første halvår.

Elon Musks nettoformue har netop passeret en milepæl. Han er nu god for omtrent 175 milliarder kroner.

Det skriver Forbes.

Fredag var Tesla i søgelyset, da elbilsproducentens aktiekurs kom op over det skarpe hjørne på 400 dollar. Kursen endte i 404,04 dollar torsdag, der også er ny lukkerekord.

Det betyder også, at Tesla har oplevet en stigning på ca. 13 pct. i denne uge, og en endnu mere markant stigning på 125 pct. siden juni, der lagde årets bund.

Elon Musk, der er administrerende direktør i bl.a. Tesla og rumfartsvirkomheden SpaceX, har selv udtalt, at selvom hans nettoformue er rimeligt høj, så er han ikke en mand med mange penge på hånden. Op til 99 pct. af hans formue er nemlig i aktier i både Tesla og SpaceX.

Musk, der er født og opvokset i Sydafrika, grundlagde SpaceX i 2002 og sluttede sig til Tesla to år senere. Han har ofte tiltrukket sig en del opmærksomhed med begge virksomheder. Med SpaceX har han bl.a. sendt en rød sportsvogn ud i rummet.

Tesla har haft et år med op- og nedture. Elbilsproducenten blev tidligere på året undersøgt for manglende tilbagekaldelse af biler med softwarefejl.

Tesla er også tidligere blevet sagsøgt på baggrund af sin batteri-software og har oplevet flere klager over biler, der kørte galt under brug af bilers selvkørende funktion. Der har tidligere været problemer med, at flere biler brød i brand på grund af fejl i bilernes software.

Tesla har da også haft nogle spændende måneder her sidst på året. I november offentliggjorde Tesla sin nye bil ved navn ”Cybertruck”, der, trods sin lettere mislykkede præsentation, allerede er blevet forudbestilt af ca. 250.000 kunder.