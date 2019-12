Boeing sparker topchef ud efter skandale: Formanden bliver ny adm. direktør

Sagen om de ulykkesramte Max 737-fly blev til sidst for meget for Boeings bestyrelse, der vippede topchefen af pinden.

Den amerikanske flygigant Boeing sparker sin adm. direktør, Dennis A. Muilenburg, ud med øjeblikkelig virkning. I stedet er selskabets bestyrelsesformand David L. Calhoun blevet udnævnt som administrerende direktør per 13. januar.

På formandsposten i stedet for Calhoun indtræder i stedet Lawrence W. Kellner.

- Bestyrelsen har besluttet, at en udskiftning i ledelsen var nødvendig for at genskabe tilliden til selskabet hos myndigheder kunder og alle interessenter, skriver Boeing i en meddelelse.

Selskabet tilføjer, at det under den nye ledelse med fornyet styrke vil sikre fuld transparens, herunder at indgå i en effektiv og proaktiv kommunikation med den amerikanske luftartsmyndighed, FAA, og andre globale regulatorer og selskabets kunder.

Boeing har været hårdt ramt af sagen med de ulykkesramte 737 MAX-fly og det efterfølgende forbud mod at anvende flyene, indtil der var sikkerhed omkring anvendelsen.

- Jeg tror fuldt og fast på fremtiden for Boeing og 737 MAX-flyet, siger David L. Calhoun endvidere i meddelelsen.

Aktien i Boeing stiger i formarkedet med 3,1 pct.