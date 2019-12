BMW undersøges for snyd med salg

Den tyske bilproducent er ikke den eneste, der er kommet under undersøgelse for snyd med salgstallene i år.

Endnu en bilproducent bliver nu undersøgt for at snyde med salgstallene i USA. Denne gang er det tyske BMW, der er kommet under luppen.

Det skriver Bloomberg.

BMW har oplyst til Bloomberg at producenten er blevet kontaktet af SEC og vil samarbejde.

Amerikanske forhandlere har tidligere kritiseret BMW for at have presset dem til at købe køretøjer fra fabrikanten for at booste deres antal af køretøjer, der udlånes til kunder, der får serviceret deres biler.

BMW har både i 2012 og 2015 været under beskyldning for at tilbyde bonusser til forhandlere, der ville hjælpe med at blæse salgstallene op.

Amerikanske SEC (Securities and Exchange Commission) har valgt at åbne undersøgelsen af BMW få måneder efter samme instans valgte at give Fiat Chrysler en bødestraf på 40 millioner dollars (ca. 270.000.000 kroner).

Fiat Chrysler var også under beskyldninger om flere års manipulation med salgstal. Den italienske producent skulle efter sigende have holdt fast i en årelang stime af opblæste resultater, der altså viste sig at være falske. Disse falske resultater skulle være opnået ved at betale forhandlere for at rapportere falske salg.

BMW har været i et intenst kapløb med Mercedes-Benz om at blive ledende på det amerikanske luksusbilmarked. Mercedes har siddet på tronen de seneste par år, men nu er BMW for alvor kommet ind i kampen. I udgangen af november førte BMW med omtrent 3.300 solgte enheder.