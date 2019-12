Apple og Google fjerner mulig spion-app fra tjenester

En ny besked-app ved navn ToTok er mistænkt for at være overvågningsværktøj fra De Forenede Arabiske Emiraters regering.

Både Google Play Store og Apple App Store har valgt at fjerne muligheden for at downloade den forholdsvis nye besked-app ToTok.

Det skriver BBC.

Appen blev forleden beskyldt af The New York Times for at være et værktøj designet for De Forenede Arabiske Emiraters regering til at spionere på borgere.

Totok skulle, lidt ligesom den populære app WhatsApp, være et redskab til sikker og nem chat gennem video eller besked.

The New York Times citerer amerikanske embedsmænd for at at ToTok skulle give De Forenede Arabiske Emiraters regering adgang til samtaler, handlinger i appen og anden personlig information.

Appen er blot få måneder gammel, men er blevet downloadet af brugere i Mellemøsten, Europa, Asien, Africa og Nordamerika, ifølge The New York Times. I Google Play Store skulle appen allerede være blevet downloadet fem millioner gange til Android.

Udgiveren af appen skulle være relateret til virksomheden DarkMatter, der har base i Abu Dhabi og som bliver undersøgt af FBI for cyberkriminalitet.

Det burde dog ikke komme helt bag på den opmærksomme bruger, at appen kan dele dennes oplysninger. ToToks privatlivspolitik oplyser, at appen kan dele folks personlige data med ”retshåndhævere, embedsmænd, og imødekommer andre lovmæssige anmodninger om adgang”.

ToTok skulle efter sigende have oplyst, at appen snart vil være at finde i diverse app-tjenester igen. Brugere, der allerede har downloadet appen, skulle stadig kunne bruge den.

Hverken ToTok, DarkMatter eller De Forenede Arabiske Emiraters regering har svaret på kritikken.