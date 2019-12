Kasper Brøndgaard Andersen, f. 1986, er journalist på Finans. Kasper er uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus og har siden 2009 været eksiljyde i København, hvor han startede med at dække energi og transport for Ingeniøren og kort arbejdede freelance for Radio24syv i Kairo under Det Arabiske Forår. Siden fik han smag for erhvervsjournalistik på først Energiwatch og siden Ritzau Finans. På Finans dækker Kasper energibranchen, M&A, transport og service, mens han i fritiden ser og spiller fodbold, løber maraton og læser alt af og om Warren Buffett.

Efter en afkastmæssig blodtud i 2018, gjorde danske såvel som globale aktier for alvor comeback i året, der netop nu rinder ud.

Det danske C25-indeks steg 27 pct. i 2019, hvor investoryndlingen DSV Panalpina igen overraskede positivt.

Speditionsvirksomheden fra Hedehusene kørte helt i front i indekset og leverede et afkast på svimlende 79 pct., efter det lykkedes DSV at overtage schweiziske Panalpina.

Kombinationen af organisk vækst, løbende effektiviseringer, transformerende opkøb og et højt afkast på den investerede kapital har medført et gennemsnitligt årligt afkast på mere end 25 pct. til DSV’s aktionærer gennem to årtier, og 2019 blev altså endnu et forrygende år for aktionærerne.

»Topscoren blandt de større aktier har været DSV, som endnu engang har levet op til investorernes store og blinde tillid,« skriver Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet.

Blandt de mellemstore selskaber har gevinsterne været endnu større.

Her er biotekselskabet Veloxis steget 175 pct. oven på et købstilbud fra japanske Asahi Kasei, mens Zealand Pharma efter en afkastmæssig ørkenvandrig gennem flere år nu endelig fandt melodien.

Forventningerne til Zealand Pharma var i flere år bundet op på et samarbejde med insulinkæmpen Sanofi, men det samarbejde blev ikke nogen stor succes, og mange investorer kastede håndklædet i ringen.

Efter at Zealand Pharma har fået nye topchef og udenlandsk storaktionær, er fokus rettet mod selskabets pipeline af præparater i senfase-studier, og det har givet aktien luft under vingerne.

Ved indgangen til 2019 befandt Zealand Pharma-aktien sig omkring samme niveau som ved børsnoteringen for snart ti år siden, mens den ved udgangen af året er steget 180 pct. Her har der med andre år været fuld gevinst til de tålmodige.

I den kedelig ende, rent afkastmæssigt, findes ISS og FLSmidth.

De har smidt henholdsvis 11 og 9,5 pct. af markedsværdien i et ellers fænomenalt aktieår.

»ISS har de seneste kvartaler leveret ujævne præstationer, som kulminerede med en større nedjustering i november. FLS har skuffet investorerne ikke kun i 2019, men også i 2018. Prispres har gjort det svært at tjene de penge, som investorerne håbede,« skriver Per Hansen.

Mens mange iagttagerne advarede om, at 2019 formentlig ville blive et skidt aktieår efter et dårlig udgang på 2018, synes konsensus nu at være, at 2020 bliver fint.

I løbet af 2020 vil der formentlig blive skapt klarhed om brexit, ligesom en handelsaftale mellem USA og Kina kan falde på plads.

»Markedsrenterne er formentlig bundet ud og obligationer kommer næppe til at give et meget attraktivt afkast. Dermed forbliver aktier det mest interessante sted at investere sine penge på trods af en høj prisfastsættelse og en enorm optur i 2019,« skriver Per Hansen.